Djokovic vence Korda, vai às semis de Miami e fica a 2 vitórias do 100º título

O tenista sérvio Novak Djokovic derrotou o americano Sebastian Korda em dois sets nesta quinta-feira (27) e avançou para as semifinais do Masters 1000 de Miami pela primeira vez desde 2016.

Djokovic, seis vezes campeão dessa competição, resistiu a uma breve reação de Korda no segundo set para vencer por 6-3 e 7-6 (7-4).

Seu adversário nas semifinais de sexta-feira será o búlgaro Grigor Dimitrov, vice-campeão da última edição do torneio.

'Nole' está a duas vitórias de conquistar o 100º título da sua espetacular carreira, na qual detém um recorde entre os homens, de 24 troféus de Grand Slam.

Campeão olímpico em 2024, caso vença em Miami, Djokovic ficará mais próximo dos 103 títulos de Federer e dos 109 do americano Jimmy Connors, o jogador com mais troféus da história no circuito masculino.

Insaciável devorador de recordes, 'Djoko' se tornou nesta quinta-feira o semifinalista mais velho de um Masters 1000, aos 37 anos e 10 meses, superando o suíço Roger Federer, que alcançou esse feito quando tinha 37 anos e sete meses.

- Serviço implacável de 'Djoko' -

O sérvio continua recuperando otimismo na Flórida, onde não perdeu um único set.

Na sua trajetória em busca do centésimo título, ele tampouco terá que enfrentar favoritos como Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev ou o número um do mundo, Jannik Sinner, que não pôde defender a coroa na Flórida devido à sua suspensão por doping.

O duelo entre Djokovic e Korda, número 25 do ranking ATP, estava marcado para a noite de quarta-feira, mas foi adiado por ultrapassar o horário permitido para o início dos jogos.

O sérvio baseou a vitória sobre o filho do ex-tenista tcheco Petr Korda em um espetacular desempenho no serviço, com o qual conseguiu 12 aces e um impressionante saldo de 83% de eficácia no primeiro saque.

"Me sinto tão bem quanto alguém pode se sentir com seu serviço", reconheceu 'Nole'. "Saquei muito bem durante todo o torneio e hoje precisei disso. Sebastian me fez correr no segundo set sem cometer tantos erros como no primeiro".

O americano, irmão das famosas golfistas Nelly e Jessica Korda, lutava para chegar a sua terceira semifinal de Masters 1000, o que teria igualado o melhor resultado obtido por seu pai em Miami, na edição de 1993.

Korda, que enfrenta problemas no pulso, não teve nenhuma chance de quebra no primeiro set.

No segundo, ele quebrou na primeira vez e abriu 5-2, e depois sacou para tentar vencer o set, mas sua raquete tremeu nos pontos-chave e Djokovic forçou o tiebreak para conquistar o triunfo rapidamente e reencontrar seu amigo Dimitrov.

"Vi o jogo dele [contra Francisco Cerúndolo] e foi uma grande batalha [...] Dimitrov é muito perigoso e está em forma, terei que estar pronto", admitiu Djokovic, que venceu 12 dos 13 duelos contra o búlgaro.

- Mensik, de 19 anos, também avança -

Mais cedo, o jovem tcheco Jakub Mensik derrotou o francês Arthur Fils em dois sets e se classificou para as semifinais.

Mensik, de 19 anos, venceu Fils, de 20, por 7-6 (7/5) e 6-1, num duelo de tenistas promissores que lutavam por uma primeira ida à semifinal do nível Masters 1000.

Implacável no serviço (13 aces contra apenas um de Fils), Mensik é o primeiro tcheco nas semifinais de Miami desde Tomas Berdych em 2015.

Seu adversário nessa fase sairá da partida das quartas de final desta quinta-feira entre o americano Taylor Fritz, número quatro do ranking mundial, e o italiano Matteo Berrettini (30º).

--- Resultados desta quinta-feira do Masters 1000 de Miami:

Quartas de final (simples masculino):

Jakub Mensik (CZE) x Arthur Fils (FRA/N.17) 7-6 (7/5), 6-1

Novak Djokovic (SRB/N.4) x Sebastian Korda (EUA/N.24) 6-3, 7-6 (7/4)

