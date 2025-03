Democratas e republicanos pedem investigação do bate-papo no Signal sobre ataque

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - Os principais republicanos e democratas do Comitê de Serviços Armados do Senado dos Estados Unidos disseram nesta quinta-feira que pediram ao Pentágono uma investigação sobre o uso do aplicativo de mensagens Signal pelo governo Trump para discutir planos de ataque confidenciais.

Em uma carta a Steven Stebbins, inspetor-geral interino do Departamento de Defesa, o senador republicano Roger Wicker, presidente do painel, e o senador Jack Reed, democrata em posição de destaque, solicitaram uma investigação e uma avaliação dos fatos em torno do bate-papo e das políticas do departamento "e da adesão às políticas" sobre o compartilhamento de informações confidenciais.

O Comitê de Serviços Armados supervisiona o Departamento de Defesa, autorizando seu orçamento de quase US$1 trilhão. O gabinete de Stebbins disse que estava analisando a carta, mas não quis fazer comentários adicionais.

No bate-papo de 15 de março, o secretário de Defesa Pete Hegseth enviou uma mensagem de texto sobre planos para matar um líder militante houthi no Iêmen duas horas antes de uma operação militar que deveria ser mantida em sigilo, mostraram capturas de tela divulgadas pela The Atlantic na quarta-feira.

Wicker havia dito na quarta-feira que ele e Reed planejavam uma carta, após críticos dizerem que as tropas americanas poderiam ter morrido se as informações do bate-papo tivessem caído em mãos erradas.

Wicker e Reed também pediram uma avaliação das políticas de sigilo do Departamento de Defesa, e como as políticas da Casa Branca, do Pentágono, da inteligência e de outras agências diferem, se for o caso, além de "uma avaliação sobre se algum indivíduo transferiu informações confidenciais, incluindo detalhes operacionais, de sistemas confidenciais para sistemas não confidenciais e, em caso afirmativo, como".

Após a conclusão da análise, disseram na carta datada de quarta-feira, o Comitê de Serviços Armados trabalharia com Stebbins para agendar uma reunião.

Embora nenhum dos colegas republicanos de Trump no Congresso tenha pedido a renúncia de qualquer funcionário, alguns se juntaram aos democratas para expressar preocupação com o bate-papo no Signal, um aplicativo de mensagens comerciais criptografadas.

O bate-papo incluía o conselheiro de segurança nacional Mike Waltz, o vice-presidente JD Vance, a diretora de inteligência nacional Tulsi Gabbard, o diretor da CIA John Ratcliffe e o secretário de Defesa Pete Hegseth.

As autoridades do governo não sabiam que Jeffrey Goldberg, editor-chefe da Atlantic, havia sido incluído inadvertidamente na discussão --assunto que também levantou preocupações sobre segurança nacional em Washington.

Uma ampla gama de democratas pediu a demissão de Hegseth e de outros que participaram do bate-papo.

Autoridades do governo discutiram e, em alguns casos, tentaram minimizar o incidente, concentrando-se, em vez disso, em saber se alguma das informações era confidencial e qual agência poderia tê-la classificado como tal.

Eles também insistiram que as informações não incluíam "planos de guerra", embora as mensagens listassem o horário do ataque planejado e os equipamentos -- incluindo aeronaves -- a serem utilizados.

"Estou chocada com a flagrante violação de segurança por parte de altos funcionários do governo", disse a senadora republicana Lisa Murkowski no X.

"O desrespeito deles por proteções rigorosas e canais seguros poderia ter comprometido uma operação de alto risco e colocado nossos militares em risco. Espero que isso sirva como um alerta de que a segurança operacional deve ser uma prioridade máxima para todos -- especialmente para nossos líderes", disse ela.

O inspetor geral do Departamento de Defesa, um funcionário apartidário encarregado de eliminar desperdícios, fraudes e abusos, foi um dos vários funcionários que Trump demitiu desde que iniciou seu segundo mandato em janeiro. Trump ainda não nomeou um substituto permanente.

(Reportagem de Patricia Zengerle; reportagem adicional de Idrees Ali)