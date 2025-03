Cúpula na França soma 27,2 bi de dólares em verbas para nutrição

A cúpula Nutrition for Growth (Nutrição para o Crescimento) (N4G), que está sendo realizada em Paris, registrou, até o momento, 27,2 bilhões de dólares em compromissos financeiros. A iniciativa tem entre seus principais objetivos garantir que governos, empresas e doadores se comprometam política e financeiramente com a melhoria da qualidade da nutrição em todo o mundo.

O valor é semelhante ao anotado na cúpula anterior, em Tóquio, em 2021 (27 bilhões de dólares). O total final, a ser anunciado nesta sexta-feira (27), deve ser ainda maior, uma vez que podem ser feitos compromissos até junho deste ano.

O governo francês, anfitrião e organizador da cúpula, se comprometeu com 810 milhões de dólares até 2030.

"No momento em que progredimos na luta contra a fome, esse combate demanda que continuemos a nos mobilizar por soluções de financiamento", disse o presidente da França, Emmanuel Macron, em evento com instituições que fizeram compromissos financeiros de 1,5 bilhão de dólares durante o N4G, na tarde desta quinta-feira (27).

Recursos

A primeira-dama brasileira, Janja Lula da Silva (foto), também participou do evento com os doadores, realizado no prédio do Ministério de Assuntos Estrangeiros da França, em Paris.

"A mudança na postura dos grandes atores, o corte e a limitação no uso dos recursos para a cooperação humanitária e para o desenvolvimento afetam enormemente comunidades e populações vulneráveis por todo o mundo. A parceria entre esses diferentes atores públicos e privados é urgente e estratégica para diminuir a lacuna entre a necessidade e a disponibilidade de recursos", disse Janja.

*O repórter viajou a convite da Embaixada da França no Brasil