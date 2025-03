Passeio em submarino que afundou dura 3h e chega a 25 m de profundidade

Do UOL, em São Paulo

Ao menos seis pessoas morreram e outras nove ficaram feridas depois que um submarino turístico afundar hoje na cidade egípcia de Hurghada, no Mar Vermelho.

Como é o passeio?

O passeio é organizado pela agência egípcia Sindbad. Em seu site, a empresa diz ser uma ''viagem inesquecível'' para aproveitar a vista ''de tirar o fôlego'' no conforto e segurança de seus submarinos.

Submarino tem 44 lugares para passageiros e dois para tripulantes. Com um passeio de duração de três horas, a cabine tem ar-condicionado, assentos e monitores de TV individuais.

Parte interna dos submarinos da Sinbad Imagem: Reprodução / Sinbad

O veículo subaquático submerge em uma profundidade de 25 metros. Com isso, os passageiros podem ter uma visão de cerca de 500 metros de extensão de recife de corais e animais marinhos na costa do Mar Vermelho.

Valores do ingresso variam de R$ 189 a R$ 395. Para adultos, a taxa é de US$ 33 (R$ 395), crianças de 4 a 10 anos pagam US$ 33 (R$ 189) e bebês abaixo de 4 anos vão de graça.

Submarino usado pela empresa foi projetado na Finlândia para sustentar pressão subaquática de até 75m. A Sindbad explica ainda em seu site que, em caso de emergência, máscaras de oxigênio são colocadas no alto e coletes salva-vidas são disponibilizadas nos assentos.

Entenda o caso

Local onde submarino turístico afundou na cidade de Hurghada, no Mar Vermelho Imagem: Reuters

Submarino levava passageiros russos. A informação de que todos os turistas a bordo eram de nacionalidade russa foi dada à BBC pela Embaixada Russa no Egito.

Equipes de emergência conseguiram resgatar 29 pessoas. Os feridos, incluindo quatro em estado crítico, foram levados para hospitais próximos.

Ainda não se sabe o que causou o naufrágio do submarino. O incidente ocorreu por volta das 10h do horário local (5h no horário de Brasília) a cerca de 1 km da costa, em uma das praias turísticas.

Submarino é da Sindbad, ainda segundo a BBC. A empresa organiza viagens turísticas na área de Hurghada há vários anos e permite que os clientes viajem 25 metros de profundidade no mar para explorar recifes de coral, conforme diz seu site.