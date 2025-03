Por R$ 21, rodo de silicone puxa água e promete substituir vassoura

O Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode ajudar a limpar aqueles cantos de difícil acesso, como embaixo do sofá e da cama. Este rodo, que gira 180 graus, tem feito sucesso na Shopee, com 20 mil avaliações.

Se você tem interesse de levá-lo para casa, esse pode ser um bom momento, já que está com 58% de desconto. Detalhamos adiante as principais características desse rodo.

O que o fabricante diz sobre esse rodo?

É feito de silicone e com cabo em aço inoxidável

Permite o ajuste de 180 graus

Cabo expansível de até 1,10 m

Rodo com 50 cm de largura

Pode ser usado como vassoura ou rodo, para limpeza de pisos e vidros

O que diz quem o comprou?

O rodo conta com a nota média de 4,1 (do total de cinco). No geral, os consumidores aprovaram o produto e avaliam que ele puxa bem água e sujeiras.

O material é bom. Arrasta bem a água, porém o cabo dele é muito curto. É pequeno demais. Tenho que comprar um alongador, mas fora isso, é um ótimo produto. Sara Barreto

Amei minha compra. É barato, útil e o material é de qualidade. Chegou bem embalado. Já testei e amei. Lena Silva

Leve e versátil. Achei o cabo um pouco curto, mas nada que impeça o uso. Luan Mantovani

Pontos de atenção

A principal reclamação de consumidores, no entanto, é sobre o tamanho do cabo do rodo, considerado muito pequeno.

O produto chegou certinho e a entrega foi rápida, porém eu imaginei que pelo menos o cabo fosse do tamanho de um cabo de vassoura, pois sou diarista, e não vai me ajudar a fica ereta. No vídeo, parecia um pouco maior. Roberta Cavalcanti

O silicone é muito bom e puxa bem a água, sem deixar falhas. O que mais peca é o cabo. Não é resistente e é muito pequeno. Infelizmente não gostei. Ana

O cabo depois da montagem não dá um metro. Lamentável e decepcionante. Não indico. Regina Passos

