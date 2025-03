Collins, do Fed, diz que está claro que tarifas aumentarão inflação no curto prazo

Por Michael S. Derby

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, disse nesta quinta-feira que as tarifas do governo Trump aumentarão a inflação dos Estados Unidos, mas não está claro o quanto essa pressão de alta será persistente.

"Parece inevitável que as tarifas aumentem a inflação no curto prazo" e, no momento, parece mais provável que o salto seja de curta duração, disse ela em uma apresentação em Boston.

No entanto, "há riscos" de que as pressões mais altas sobre os preços possam ser mais duradouras, destacou ela, e os detalhes e as reações dos alvos das tarifas são muito importantes para determinar o quanto os preços serão afetados.

Collins também disse que apoia totalmente a decisão do Fed na semana passada de manter os juros inalterados.

E com os riscos de alta para a inflação e a incerteza mais ampla pesando sobre a atividade, isso significa que quando o banco central dos EUA definir a taxa básica, "eu esperaria, olhando para frente, que mantê-la inalterada por mais tempo provavelmente seria apropriado".

Ela acrescentou que o Fed deveria demonstrar "paciência ativa" e estar pronto para ser flexível.

Em sua apresentação, Collins disse que a economia começou o ano com uma nota forte e a questão agora é se isso continuará a perdurar em meio a toda a incerteza.

Quanto ao impacto das mudanças definidas por Trump, não está claro porque ainda é "cedo", disse ela.