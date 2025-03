Reno 13 F 5G: novo celular da Oppo chega ao Brasil cheio de recursos de IA

O celular Reno 13 F 5G, da empresa chinesa Oppo, chega oficialmente ao Brasil hoje. O preço sugerido do lançamento é de R$ 3.699 (pagamento à vista tem 10% de desconto). Entre seus destaques estão: maior resistência à água e quedas e suporte a recursos variados de inteligência artificial, até então exclusivos dos smartphones tops de linha da marca.

O Guia de Compras UOL teve acesso antecipado ao novo smartphone, que faz parte da linha intermediária da marca, e nossas primeiras impressões você confere a seguir.

Primeiras impressões

Efeito de luz no Reno 13 F 5G, da Oppo Imagem: Diego Sousa/UOL

Design chama atenção. O modelo de teste tem a cor lavanda, um lilás suave com detalhes na tampa traseira que dão um efeito elegante quando uma fonte de luz bate no aparelho.

Além disso, o smartphone é leve e relativamente fino, apesar da bateria gigante de 5.800 mAh. O resultado disso é uma pegada confortável, que não incomoda em longos períodos de uso.

Muito resistente. Um dos diferenciais do celular da Oppo é a sua resistência. Na prática, dá para tomar uma chuva forte e levá-lo à praia, por exemplo.

A fabricante não informa nada sobre submersão em água salgada, portanto, não recomendo arriscar. O Reno 13 F 5G tem as seguintes certificações:

IP66 : proteção contra a entrada de poeira e outros sólidos, além de entrada de água em jatos potentes.

: proteção contra a entrada de poeira e outros sólidos, além de entrada de água em jatos potentes. IP68 : proteção completa contra poeira e outros sólidos, além de imersão completa em água até 3 metros de profundidade.

: proteção completa contra poeira e outros sólidos, além de imersão completa em água até 3 metros de profundidade. IP69: proteção completa contra sólidos, submersão em água doce, jatos de água de alta pressão e temperatura.

Tela grande e nítida. Com 6,67 polegadas e painel OLED, a tela do Reno 13 F 5G funciona bem para o consumo de mídias. Gostei bastante das cores do display ao assistir a vídeos, e os 120 Hz de taxa de atualização são ideais para jogar com fluidez e navegar pelo sistema.

Câmeras com inteligência artificial. O lançamento tem três sensores traseiros:

Principal de 50 MP

Lente ultra grande-angular de 8 MP

Lente macro de 2 MP

A câmera frontal tem 32 MP.

Câmera do Reno 13 F 5G, da OPPO Imagem: Diego Sousa/UOL

Após três dias de uso do lançamento, consigo dizer que a qualidade das fotos é decente para a categoria intermediária, mas não impressionou.

O que chama atenção são os recursos de inteligência artificial das câmeras. Os mais interessantes que achei foram:

Corretor de nitidez: aumenta a nitidez da imagem automaticamente, além de restaurar expressões faciais e texturas em fotos borradas;

aumenta a nitidez da imagem automaticamente, além de restaurar expressões faciais e texturas em fotos borradas; Removedor de reflexo: retira reflexos de imagens, como os que ficam em janelas e vidros;

retira reflexos de imagens, como os que ficam em janelas e vidros; AI Motion: transforma imagens estáticas em vídeos de 3 segundos;

transforma imagens estáticas em vídeos de 3 segundos; Retrato por IA: cria retratos em grupo com fotos de pessoas individuais;

cria retratos em grupo com fotos de pessoas individuais; Avatares: aplica efeitos artísticos a qualquer imagem;

aplica efeitos artísticos a qualquer imagem; AI Livephoto : permite criar imagens em movimento e compartilhá-las com o iPhone.

Variedade de outros recursos de IA. O Reno 13 F 5G possui funções com algoritmos que melhoram tanto a jogabilidade como o resfriamento do celular, segundo a marca.

O AI HyperBoost, por exemplo, estabiliza a temperatura do aparelho para atingir mais taxas de quadros (quantidade de imagens exibidas por segundo), enquanto a IA de multi-resfriamento encontra as melhores formas de dissipar o calor durante os jogos, ajudando o aparelho a ficar mais frio.

Além disso, a interface ColorOS já traz as funções de IA para aprimorar a produtividade, tais como:

Tradução de páginas da web ou seleção de texto para qualquer idioma;

Resumo por IA de documentos em Word ou PDF;

Verificação da escrita quanto à ortografia, gramática e pontuação;

Uso do Gemini, assistente pessoal do Google, que permite tirar dúvidas, escrever emails e planejar eventos, por exemplo. Funciona tanto com texto como por voz.

Bateria grande. Ela tem 5.800 mAh, o que promete durar mais de um dia, um dia e meio longe da tomada. Ainda é cedo para falar se a bateria é boa mesmo como parece. Mais testes precisam ser realizados.

O que não gostei tanto

Reno 13 F 5G, da Oppo Imagem: Diego Sousa/UOL

Desempenho de intermediário básico. Com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, o Reno 13 F 5G tem o processador Snapdragon 6 Gen 1, lançado em 2022. Ou seja, sua potência fica abaixo de modelos da mesma categoria aqui no Brasil, que possuem chips mais atuais.

Porém, nos três primeiros dias de teste do aparelho, não notei muitos engasgos e travamentos, embora tenha percebido certa lentidão ao acessar páginas da web e aplicativos de edição pesados.

Vendas no Brasil

O Reno 13 F 5G está à venda no Brasil por R$ 3.699 em versão única com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

