Brasil é ouro com Bruna Alexandre e leva outras 4 medalhas na Polônia

O Brasil faturou ainda outras quatro medalhas no Para Challenger. Na classes 1 a 5 (cadeirantes), Thais Fraga ficou com a prata após ser superada na final pela croata Andela Muzinic, por 3 a 1 (9/11, 8/11, 11/8 e 4/11).

Outros três brasileiros ficaram com o bronze após alcançarem as semifinais: Joyce de Oliveira (classe 1 a 5), Sophia Kelmer (classe 7-8) e Gabriel Antunes (classe 10).

Nesta sexta (28) estão previstas as disputas de duplas, começando pela fase de grupos. No sábado (29), último dia da competição, serão realizadas as quartas de final, semis e finais. A delegação brasileira conta com 14 atletas no Para Challenger.