Bolsas de Nova York caem após anúncio de tarifas de Trump sobre carros; GM recua mais de 7%

As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta quinta-feira, 27, em queda, com os investidores avaliando o impacto das novas tarifas de 25% sobre a importação de automóveis, anunciadas pelo presidente Donald Trump. As ações de montadoras, como General Motors e Ford, já refletiram os efeitos dessa medida, apresentando quedas significativas.

O Dow Jones recuou 0,37%, aos 42.299,70 pontos. O S&P 500 caiu 0,33%, para 5.693,31 pontos, enquanto o Nasdaq teve queda de 0,53%, encerrando a 17.804,03 pontos. Os dados são preliminares.

As bolsas de Nova York iniciaram o pregão em queda, mas chegaram a reverter para positivo mais cedo, com ajuda de ativos ligados a consumo discricionário e consumo básico. No entanto, minutos depois, retomaram uma queda mais branda, sustentadas também pela revisão para cima do PIB norte-americano.

Os investidores estão preocupados com possíveis retaliações e o impacto dessas tarifas no custo dos veículos para os consumidores norte-americanos, além de potenciais desafios para montadoras estrangeiras.

Ao comentar sobre as tarifas, Trump minimizou os impactos no preço dos carros vendidos nos EUA. Segundo ele, as montadoras com fábricas no país ficariam "eletrizadas" e, em muitos casos, as tarifas recíprocas a um conjunto de países seriam menores do que as que parceiros comerciais impõem aos EUA há décadas.

Trump também ameaçou impor tarifas ainda maiores caso a União Europeia e o Canadá coordenem esforços para "prejudicar" a economia norte-americana. "Impor tarifas de 25% sobre carros importados terá um impacto devastador sobre muitos de nossos parceiros comerciais próximos - Japão, Coreia, México, Canadá e Europa", afirmou Wendy Cutler, ex-negociadora comercial dos EUA e atualmente vice-presidente do Asia Society Policy Institute. Em resposta, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, afirmou que os "EUA não são mais um parceiro confiável" .

Várias montadoras registraram quedas, com a General Motors recuando 7,36%, a Stellantis perdendo mais de 1% e a Ford caindo 3,88%. Por outro lado, a Tesla, de Elon Musk, fechou em alta de 0,39%, já que alguns analistas de Wall Street acreditam que a empresa pode se beneficiar dessas tarifas devido à sua produção doméstica.

A varejista de videogames Gamestop derreteu 22%, após ter saltado quase 12% no pregão anterior, em reação ao aval a plano de ampliação de investimentos em bitcoin.

Os papéis do banco de investimento Jefferies caíram 9,9%, com resultados aquém do esperado pelo mercado..

*Com informações da Dow Jones Newswires