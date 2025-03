Bolsas da Europa operam em baixa, pressionadas por ações de montadoras após tarifa de Trump

Por Sergio Caldas

São Paulo, 27/03/2025 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, à medida que ações do setor automotivo reagiram em forte queda ao anúncio tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump, para carros importados.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,78%, a 544,45 pontos. Apenas o subíndice de montadoras e de autopeças amargava perda de 2,3%.

Ontem, Trump disse que os EUA irão cobrar tarifa de 25% sobre importações de carros a partir da próxima semana, em mais um gesto que tende a agravar o quadro de guerra comercial. Ele também ameaçou impor tarifas de importação "ainda maiores" caso a União Europeia (UE) e o Canadá coordenem esforços para "prejudicar" a economia americana.

Em postagem no X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse "lamentar profundamente" a decisão dos EUA sobre a tarifação de carros, mas acrescentou que a UE continuará buscando uma solução negociada.

Entre ações individuais de montadoras na Europa, a da Stellantis, que reúne marcas como Fiat e Peugeot, tombava quase 4% em Milão no horário acima, enquanto as das alemãs Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen caíam 3,8%, 2,8% e 2,2%, nesta ordem.

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,74%, a de Paris recuava 0,59% e a de Frankfurt cedia 0,89%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham respectivas perdas de 0,40%, 0,32% e 0,41%.

