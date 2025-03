Com morte de Fuad, vice assume com desafio político e problemas em BH

A morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), muda a política na capital mineira e impõe novos desafios ao vice, Álvaro Damião (União), que já vinha governando a cidade interinamente desde o começo de janeiro e assume em definitivo a cidade. Ele terá que costurar alianças na Câmara e também lidar com questões como renovação de contrato em transporte público e combate a enchentes.

O que aconteceu

Damião, que está no comando de forma interina desde a internação de Fuad, em 3 de janeiro, será o primeiro ex-vereador a assumir o cargo de forma definitiva em quase 30 anos. O último, foi o deputado federal Patrus Ananias (PT), de 1993 a 1997.

A experiência de Damião no Legislativo municipal - ele já foi vereador por dois mandatos - já foi destacada por parlamentares. Antes da morte de Fuad Noman, vereadores afirmavam que havia a expectativa por mais diálogo com o Executivo. Manter um clima de harmonia entre os Poderes será um dos desafios de Damião. O atual presidente, o vereador Juliano Lopes (Podemos), afirmou ao UOL que até o momento a relação com a Prefeitura está "harmônica e independente, com o diálogo em evolução".

Apesar do discurso de harmonia, Damião já teve derrota na relação com a Câmara. Em janeiro, a chapa articulada pessoalmente por ele perdeu a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal, por 23 a 18. Além de ajustar a relação com antigos colegas, o prefeito terá que lidar com novos integrantes do parlamento, como os vereadores Pablo Almeida (PL) e Vile Santos (PL), ex-assessores dos deputados Nikolas Ferreira (PL) e Bruno Engler (PL), respectivamente.

Trabalho deve ser intensificado tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal após período de luto. Também são aguardadas mudanças em parte do secretariado nos próximos meses.

Outro grande desafio da gestão de Damião será a renovação do contrato de transporte público da capital mineira. O contrato foi assinado em 2008 e deve ficar em vigor até 2028. Para conter o aumento do valor das passagens, o Executivo e o Legislativo vem subsidiando as empresas. Hoje, a passagem custa R$ 5,75, e o subsídio para empresas em 2024 foi de R$ 392 milhões.

Câmara Municipal começou a debater os moldes das futuras mudanças no contrato. O debate sobre o assunto começou nesta semana, na Comissão de Estudo do Novo Contrato de Ônibus, criada em fevereiro deste ano.

Prefeito também terá desafio em outras áreas. Damião também terá de lidar com outras questões importantes, como enchentes, despoluição da Lagoa da Pampulha e obras no Anel Rodoviário.

Outro desafio será as obras do antigo Aeroporto Carlos Prates, que teve um plano habitacional apresentado por Fuad no fim de 2024. Entre as promessas de governo, estão a ampliação do ensino integral para 100% da educação infantil e a entrega de cinco centros de saúde.

Cenário diferente para 2028

A reeleição de Fuad em 2024 foi marcada pela questão de idade e experiência versus juventude. Fuad era o candidato a prefeito mais velho da história de BH, e disputava com candidatos muito mais jovens, como o deputado estadual Bruno Engler (PL), de 27, e o ex-vereador Gabriel Azevedo (MDB), de 39.

Com Álvaro Damião, de 54, agora como prefeito, o cenário para as eleições municipais de 2028 pode mudar. O novo prefeito terá quatro anos para construir sua gestão, derrubando o discurso de renovação adotado pelos adversários contra Fuad.

Damião terá quatro anos de mandato pela frente sem vice-prefeito. Isso já ocorreu em outras gestões na capital mineira. Em 2022, 14 meses após a reeleição, o ex-prefeito Alexandre Kalil (sem partido) deixou o cargo para concorrer ao governo de Minas Gerais e Fuad tomou posse. Outra situação semelhante ocorreu em 2001, quando o então prefeito Célio de Castro sofreu um AVC e ficou 66 dias internado no mesmo hospital que Fuad estava. Posteriormente, ele renunciou e o vice Fernando Pimentel (PT) assumiu em definitivo.

Velório de Fuad, luto oficial e posse de Damião

Velório de Noman Fuad acontece hoje, no saguão da prefeitura. O velório será aberto à população e Câmara Municipal decretou luto oficial de três dias.

Posse de Damião deverá ocorrer em ato solene, conforme prevê a Lei Orgânica do Município. Mas ainda não há definição de data e horário para a cerimônia.

O PSD, sigla de Fuad, cancelou o Encontro Estadual de Prefeitos e Prefeitas de Minas Gerais 2025. Partido também cancelou o Encontro Semestral da Bancada do PSD. Os eventos aconteceriam em Belo Horizonte entre hoje e sábado. Além do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, estavam confirmados ministros, governadores e prefeitos.