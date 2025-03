BCE alerta bancos sobre risco de liquidez decorrente de choques geopolíticos

FRANKFURT (Reuters) - Os bancos da zona do euro são resilientes, mas precisam estar preparados para choques geopolíticos e suas consequências, incluindo o risco de a liquidez secar em meio à agitação dos mercados financeiros, disse a chefe de supervisão do Banco Central Europeu, Claudia Buch, nesta quinta-feira.

As reversões de políticas em algumas áreas importantes pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perturbaram os investidores nos últimos meses, e os formuladores de políticas estão agora avaliando como isso pode afetar o crescimento, a estabilidade e o risco financeiro.

Isso se soma ao estresse financeiro e político criado pela guerra da Rússia na Ucrânia e pelas sanções ocidentais que se seguiram.

"Uma possível deterioração na qualidade dos ativos e possíveis interrupções econômicas causadas por conflitos geopolíticos ou pelos efeitos das sanções financeiras exigem atenção redobrada, capital suficiente e sistemas robustos de governança e gestão de risco nos bancos", disse Buch no relatório anual do BCE sobre supervisão bancária.

A Reuters noticiou na semana passada que alguns banqueiros centrais e supervisores estão até questionando se ainda poderiam contar com o Federal Reserve para fornecer financiamento em dólares em tempos de estresse do mercado, dada a política externa e comercial errática de Trump.

Questionado sobre esse risco durante uma audiência parlamentar na quinta-feira, Buch disse que os supervisores do BCE continuaram a trabalhar bem com seus colegas do Federal Reserve, mas monitoraram a liquidez "muito de perto".

"O risco de liquidez e também o risco cambial é algo que monitoramos muito de perto como parte rotineira de nossa avaliação de supervisão", disse ela.

Fontes disseram à Reuters que consideram altamente improvável que o Fed não honre seus compromissos de financiamento, e o próprio banco central dos EUA não deu sinais que sugerissem isso.

Em seu relatório anual, o BCE explicou detalhadamente como os choques geopolíticos poderiam afetar os bancos.

Entre os riscos que variam de ataques cibernéticos com motivação política a apreensões de ativos, o BCE disse que os bancos poderiam enfrentar estresse relacionado à liquidez e ao financiamento, inclusive em moedas estrangeiras.

Isso pode resultar em custos mais altos de empréstimos, maior uso de linhas de crédito e até mesmo chamadas de margem, por meio das quais um banco precisa depositar mais garantias em uma câmara de compensação para evitar que suas posições sejam liquidadas e que ele seja excluído dos mercados financeiros.

Ameaça constante durante a crise financeira global de 2008, as chamadas de margem praticamente desapareceram do discurso público desde então, em parte graças aos backstops de liquidez implementados pelos bancos centrais, como o Fed e o BCE.

"Os riscos geopolíticos precisam ser considerados no contexto da liquidez e do planejamento de capital", afirma o relatório do BCE.

Buch disse ainda que os bancos também precisam estar preparados para as ameaças à segurança cibernética, já que tanto a incidência quanto a gravidade desses ataques aumentaram.

Buch também pediu aos legisladores da União Europeia que façam progressos na aprovação de uma estrutura de gerenciamento de crises e seguro de depósitos para lidar melhor com as falências bancárias e proteger os depositantes.

(Reportagem de Balazs Koranyi e Francesco Canepa)