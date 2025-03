BC não tem intenção de mudar atuação com swap cambial no curto prazo, diz Galípolo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira que a autarquia não tem nenhuma intenção de fazer alteração em sua atuação para rolagem de swaps cambiais.

Em entrevista coletiva para comentar o Relatório de Política Monetária, Galípolo argumentou que a autoridade monetária não costuma fazer “movimentos de duas alavancas ao mesmo tempo”.

“Estamos em um ciclo de alta (da Selic) e a gente não gosta de fazer (outros movimentos) porque a gente quer perceber como vai se dar o processo de desdobramento”, afirmou.

Os swaps são contratos usados por investidores como mecanismo de proteção nos quais o BC se compromete a pagar a variação do dólar e recebe em troca o pagamento de juros básicos.

Na entrevista, Galípolo avaliou que o movimento de valorização recente do real pode ser explicado em parte pelo aumento nos juros do Brasil, que amplia o diferencial com outros países. Para ele, também há avaliação no mercado de que se houver choque tarifário pelos Estados Unidos, o Brasil pode sofrer menos que seus pares.

(Por Bernardo Caram)