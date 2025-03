Basquete: Brasil conhece adversários na AmeriCup masculina e feminina

? FIBA AmeriCup (@AmeriCup) March 26, 2025

Já a seleção masculina vai em busca do quinto título edição da AmeriCup, em Manágua (Nicarágua), entre 22 e 31 de agosto. Na última edição (2022) do torneio o sonho do penta foi adiado, após o Brasil perder a final para a Argentina (75 a 73).

A chave do Brasil é considerada uma das mais difíceis do torneio, com um total de 12 equipes, divididas em três grupos.

"É um grupo de muitas incógnitas. EUA é sempre competitivo, mas neste momento não sabemos com qual equipe vai jogar. Uruguai conhecemos nas Eliminatórias, tem um bom grupo e ainda faltaram alguns jogadores importantes. Bahamas também é uma incógnita, dependerá de quais jogadores da NBA estarão presentes. Acredito que jogarão completos. O grupo é muito competitivo, o que pode facilitar um pouco as coisas nas quartas de Final. Temos que estar bem preparados", avaliou Aleksandar Petrovic, técnico da seleção masculina.

O formato do torneio masculino prevê que todas as equipes de um grupo joguem entre sim. As primeiras duas colocadas de cada chave e as duas melhores entre as terceiras colocadas avançarão às quartas de final. Depois, os vencedores vão à semifinais e às finais.