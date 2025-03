(Reuters) - O banco Bmg informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou o pagamento de R$58,3 milhões na forma de juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas, o equivalente a R$0,10 por ação, conforme fato relevante.

O pagamento será efetuado no próximo dia 15 e terá como base a posição acionária de 2 de abril, com as ações sendo negociadas "ex-direito" a partir de 3 de abril.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)