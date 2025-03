APQC: Iphan estuda tombar Fazendas de café do IAC

São Paulo, 27 - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) estuda tombar propriedades que integram a chamada Rota do Café, que interliga o litoral paulista e o interior de São Paulo, segundo a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado (APQC). A entidade cita declaração nesse sentido do superintendente do Iphan, Danilo Nunes, em debate na Câmara municipal de Campinas (SP) para debater o tombamento da Fazenda Santa Elisa, que pertence ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e abriga o maior banco de germoplasma de café do Brasil e diferentes estudos, como pesquisas sobre a macaúba, que desponta como alternativa de biocombustível.A APQC lembra que no ano passado o governo de São Paulo iniciou estudos para o desmembramento da área, primeiro passo para colocar à venda parte da fazenda. Diante desta ameaça, o Instituto Fazendas Paulistas (IFP) solicitou ao Iphan o tombamento da propriedade. A análise deste pedido pela autarquia federal corre em paralelo com o projeto da Rota do Café, diz a entidade.