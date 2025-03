Após STF tornar Bolsonaro réu, Tarcísio reitera que é candidato à reeleição ao governo de SP

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quinta-feira, 27, que o fato de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter tornado o ex-presidente Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, não muda em nada seus planos para a eleição geral de 2026. "Não tem isso. Eu sou candidato à reeleição no Estado de São Paulo, estou focado no Estado e no projeto de São Paulo", afirmou

A declaração a jornalistas foi realizada após o evento de inauguração da unidade Piracicaba II, fábrica de embalagens da Klabin na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo.

O governador do Estado disse também nesta quinta-feira ter confiança de que o ex-presidente da República vai "provar sua inocência".