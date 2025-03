"Ao invés de chorar, cai na realidade", diz Lula a Bolsonaro após ex-presidente virar réu

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro deveria parar de "chorar" e "cair na realidade", afirmou o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o antecessor tornar-se réu por tentativa de golpe de Estado.

Em entrevista em Tóquio, ao concluir uma visita de Estado ao Japão, Lula afirmou, na noite de quarta-feira (horário de Brasília, manhã de quinta no Japão) que Bolsonaro sabe o que fez e que é "visível" que Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado após ser derrotado pelo petista na eleição presidencial de 2022.

"É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível, com todas as provas, que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral brasileira. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata dizendo que está sendo perseguido", disse Lula aos jornalistas em entrevista coletiva.

"Ele sabe o que ele fez. Não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Isso significa estar dizendo 'eu sou culpado'. Ele deveria se preocupar em provar que é inocente. Como não tem como provar que é inocente, fica tentando fazer provocação com a sociedade brasileira."

Na quarta-feira, por unanimidade, os cinco ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram tornar réus Bolsonaro e mais sete pessoas por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.

Em sua fala, Lula disse esperar que o Supremo julgue Bolsonaro "com coerência" e afirmou que a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e aceita por todos os cinco ministros da Primeira Turma do STF foi elaborada após "meses e meses de uma investigação muito bem feita pela PF e pela PGR e com muita delação de gente importante que está acusando".

"Espero que a Suprema Corte vote com a coerência de uma Suprema Corte calejada, experimentada e faça o julgamento que tem que ser feito. É um golpe de Estado que está sendo julgado, é a conduta desse cidadão que está sendo julgada", disse Lula.

"Se ele (Bolsonaro) for culpado, ele tem que se contentar com a punição. Isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Então, ao invés de chorar, cai na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país."

(Por Lisandra Paraguassu)