Anvisa suspende venda de creme dental da Colgate após relatos de eventos adversos

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou de forma cautelar todos os lotes do creme dental "Clean Mint", da Colgate-Palmolive, devido ao grande número de relatos de eventos adversos associados ao uso do produto, conforme resolução publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União (DOU).

Em comunicado, a Anvisa disse que a decisão é resultado de uma avaliação de risco feita pela agência e foi adotada diante da ocorrência de um número significativo de efeitos indesejáveis associados ao uso do produto, lançado no país em julho de 2024 com nova formulação.

"Entre os eventos relatados pelos usuários estão lesões bucais, sensações dolorosas, sensação de queimação/ardência, inflamação gengival e edema labial", afirma a agência.

Procurada pela Reuters, a Colgate-Palmolive disse em nota que está ciente da decisão da Anvisa e se colocou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o creme dental.

"É importante reafirmar que o produto não oferece riscos à saúde, mas algumas pessoas podem apresentar sensibilidade a certos ingredientes -- como fluoreto de estanho, corantes ou sabores", afirmou a empresa.

A Anvisa disse que sua medida é preventiva e temporária, e permanece em vigor enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências requeridas para a investigação e conclusão do caso.

"Portanto, o produto não deve ser consumido ou comercializado até que seja comprovada a sua segurança", disse a agência.