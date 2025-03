Ações europeias atingem nível mais baixo em quase duas semanas, com tarifa automotiva de Trump prejudicando humor

Por Medha Singh e Nikhil Sharma

(Reuters) - As ações europeias encerraram em seu nível mais baixo em quase duas semanas nesta quinta-feira, pressionadas pelos papéis do setor automotivo, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou tarifas de importação de 25% sobre todos os veículos e autopeças fabricados no exterior, exacerbando temores de uma desaceleração global.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,44%, a 546,31 pontos, tendo caído até 1,1%. O índice de referência da Alemanha, uma das maiores fornecedoras de automóveis e peças automotivas para os EUA, caiu 0,7%.

A Volkswagen, a maior fabricante de automóveis da Europa, caiu 1,5%. A Stellantis, controladora da Chrysler, perdeu 4,2%, a BMW cedeu 2,5% e a Porsche recuou 2,6%.

O setor automotivo do STOXX 600 caiu 1%, apagando todos os seus ganhos até agora neste ano.

As novas tarifas, que entrarão em vigor em 3 de abril, poderão aumentar o custo de um veículo médio nos EUA em milhares de dólares, dadas as cadeias de suprimentos interligadas na América do Norte.

"A história das tarifas dos EUA não é negativa apenas para a economia global, mas também para as ações europeias", disse Roland Kaloyan, estrategista de ações europeias do Société Générale.

Washington disse à União Europeia que o bloco não deve esperar nenhuma negociação comercial antes que os EUA imponham mais tarifas sobre o bloco na próxima semana, segundo diplomatas da UE.

O constante vai-e-vem em torno das políticas comerciais dos EUA prejudicou o humor de investidores em todo o mundo.

No entanto, o índice STOXX 600 ainda está encaminhado para apresentar seu melhor desempenho trimestral em dois anos, devido às esperanças de um impulso econômico com os planos históricos de gastos fiscais da Alemanha e a uma fuga das ações dos EUA

O setor de recursos básicos liderou as perdas desta quinta-feira, com queda de 1,8%, acompanhando uma baixa nos preços do cobre. [MET/L]

Mas o setor imobiliário subiu 2,1%, com rendimentos dos títulos de prazo mais curto da zona do euro em queda após o anúncio de Trump sobre as tarifas sobre automóveis.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,27%, a 8.666,12 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,70%, a 22.678,74 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,51%, a 7.990,11 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,10%, a 39.098,86 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,07%, a 13.422,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,18%, a 6.899,41 pontos.