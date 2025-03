Ações da China e de Hong Kong ignoram a nova ameaça tarifária dos EUA; tecnologia e automóveis lideram ganhos

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta quinta-feira, com os setores de tecnologia e automóveis liderando os ganhos e ignorando as ameaças de novas tarifas sobre automóveis dos Estadps Unidos.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,15%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,33%, ambos revertendo as perdas da abertura.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,41%, recuperando-se de uma mínima de três semanas. Seu índice de tecnologia teve alta de 0,3%.

O setor de chips avançou 1,3%, enquanto o subíndice de automóveis também reverteu as perdas e subiu 0,9%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, revelou uma tarifa de 25% sobre os carros importados a partir da próxima semana, mas também disse que pode dar à China uma redução nas tarifas para conseguir um acordo com o TikTok.

"As declarações confusas e contraditórias dele fazem com que os mercados se tornem, de certa forma, mais indiferentes", disse George Au, vice-diretor de vendas da Phillip Securities.

Os investidores agora tendem a ficar menos assustados com seus anúncios, já que muitas das incertezas já foram precificadas, acrescentou.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,60%, a 37.799 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,41%, a 23.578 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,15%, a 3.373 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,33%, a 3.932 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,39%, a 2.607 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 1,39%, a 21.951 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,45%, a 3.981 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,38%, a 7.969 pontos.