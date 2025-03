Abiec: técnicos japoneses visitarão País em até 60 dias para inspecionar produção

São Paulo, 27 - Técnicos japoneses deverão visitar o Brasil dentro dos próximos 60 dias para realizar uma inspeção sanitária nas condições de produção da carne bovina brasileira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).Na manhã da quarta-feira, 26, o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, anunciou que o país enviaria especialistas sanitários ao Brasil, como parte de um processo crucial para uma possível abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira.O governo brasileiro, acompanhado de representantes do setor privado, realiza visita ao Japão, tendo como um dos objetivos avançar nas negociações para viabilizar a exportação de carne bovina para o país asiático. O presidente da Abiec, Roberto Perosa, integra a comitiva.Durante a visita, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, também participou de uma reunião com a Japan Meat Trade Association, em Tóquio, que representa importadores de carne. Além disso, Fávaro se encontrou com o ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão, Taku Eto, para discutir questões sanitárias e técnicas relacionadas ao tema.