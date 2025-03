Vencedor do Oscar atacado por soldados de Israel: 'Foi vingança pelo filme'

O documentarista palestino Hamdan Ballal, atacado por colonos israelenses, disse ter sofrido ameaças de morte e falou que o ataque foi uma ''vingança'' pelo filme vencedor do Oscar.

O que aconteceu

Ballal afirmou que os colonos foram auxiliados por dois soldados israelenses. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele relatou que os militares o espancaram com coronhadas de rifles do lado de fora de sua casa, no sul da Cisjordânia.

Grupo de soldados teria escoltado os colonos para dentro da vila onde o palestino mora. "Nós tínhamos terminado nosso jejum diário do Ramadã em Susya, na área de Masafer Yatta, ao sul de Hebron, quando alguém me ligou para dizer que colonos tinham entrado em nossa aldeia'', relembrou ao jornal.

Homens mascarados atacaram os moradores palestinos. Ballal contou ter ido para a casa ver como seus familiares estavam, mas foi perseguido por soldados, que atiraram para o alto e o ameaçaram de morte.

''Foi uma vingança pelo nosso filme'', acredita o documentarista. Ele disse ainda que, durante a detenção, ouviu os soldados rindo dele e fazendo referências ao Oscar.

Porta-voz das Forças de Defesa de Israel negou que Ballal tenha sido agredido na prisão. ''As alegações de que os detidos foram espancados durante a noite em um centro de detenção da IDF foram consideradas totalmente infundada'', afirmaram ao jornal britânico.

Palestino venceu Oscar de Melhor Documentário de 2025. Ballal é um dos quatro diretores de "Sem Chão", filme de israelenses e palestinos que denuncia a destruição da região de Masafer Yatta por soldados israelenses na Cisjordânia ocupada. No Brasil, "Sem Chão" está em cartaz nos cinemas e disponível para aluguel ou compra nas plataformas digitais.

Entenda o caso

Documentarista foi atacado por israelenses. Um grupo de entre 10 e 20 "colonos mascarados" teria espancado o diretor no vilarejo de Susiya, na Cisjordânia, na tarde de segunda. Segundo Yuval Abraham, enquanto estava "ferido e sangrando, soldados entraram na ambulância que ele havia chamado e o prenderam". Colegas e familiares ficaram sem notícias até que a advogada conseguiu localizá-lo, na manhã seguinte.

Ativistas judeus-americanos presenciaram o ataque. Ao jornal The Guardian, alguns membros do "Centro para a Não-Violência Judaica" disseram que os colonos "começaram a atirar pedras contra os palestinos e destruíram um tanque de água perto da casa de Hamdan".

Os colonos destruíram seu carro com pedras e cortaram um dos pneus. Todas as janelas e para-brisas estavam quebrados", disseram.

Israel confirmou prisão. Ao jornal Haaretz, as FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que "vários terroristas atiraram pedras em cidadãos israelenses, danificando seus veículos", mas que houve "arremesso mútuo de pedras". Os militares disseram que levaram quatro pessoas — três palestinos e um israelense — para "mais questionamentos", mas que ninguém foi detido em uma ambulância.

Vídeo mostra ataque de colonos. A gravação da câmera do carro de Hamdam Ballal mostra o momento em que alguns israelenses, com panos sobre seus rostos, atiram pedras no carro do documentarista.