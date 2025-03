Valdemar tem passaporte devolvido pela PF após decisão de Moraes

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve o passaporte devolvido hoje pela Polícia Federal após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

A PF confirmou a devolução do documento de Valdemar em ofício enviado à Corte. "Se informa que foi reativada a validade do passaporte em nome do senhor Valdemar Costa Neto", disse a corporação.

No último dia 11, Moraes atendeu pedido da defesa e determinou a devolução do passaporte de Valdemar. Ele estava proibido de deixar o país. Além disso, o ministro autorizou a restituição dos bens apreendidos com o presidente do PL, incluindo um relógio Rolex.

Defesa do presidente do PL havia pedido ao STF para revogar todas as medidas cautelares impostas a ele. Seu advogado argumentou que Valdemar não foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e, por isso, as restrições não se justificariam mais.

Valdemar foi alvo da PF na investigação sobre tentativa de golpe no ano passado. O dirigente partidário chegou a ser indiciado pela PF por associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A PF aponta que a ação do PL no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que questionava as urnas eletrônicas foi parte da trama golpista. A PGR, porém, não viu elementos suficientes para denunciar Valdemar.

Após a derrota para Lula, o PL acionou o TSE pedindo uma "verificação extraordinária" das urnas. A ação teve como base um estudo contratado pelo Instituto Voto Legal, que não apresentou provas de irregularidades nas urnas.