Últimas notícias do julgamento de Bolsonaro hoje (26): veja decisão

Do UOL, em São Paulo

A Primeira Turma do STF votou por unanimidade para tornar Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas réus na denúncia apresentada pela PGR por tentativa de golpe de Estado. O julgamento está sendo transmitido pelo UOL (confira no vídeo acima).

O que aconteceu

A terceira sessão do julgamento foi iniciada hoje, às 9h30. Nessa nova fase da análise, os ministros do STF julgaram o mérito da denúncia.

A votação do mérito foi iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da denúncia. Depois, votaram Flávio Dino e Luiz Fux. Eles serão seguidos por Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Moraes votou por aceitar a denúncia e tornar Bolsonaro réu. Ele destacou os indícios de crime e materialidade levantados na denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) com relação ao ex-presidente e sete aliados.

Dino acompanhou o voto de Moraes em uma fala rápida. "No dia 1º de abril de 1964 também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata", afirmou em seu voto.

Fux também votou por aceitar a denúncia, mas sinalizou discordância sobre 8/1. O ministro anunciou que vai fazer revisão da pena de Débora Rodrigues Santos, 39, cabeleireira que pichou com batom a estátua da Justiça durante os atos golpistas.

Com o voto de Fux, a Primeira Turma do STF formou maioria para tornar réus por trama golpista Bolsonaro e aliados. Como é formada por cinco dos 11 ministros do Supremo, três votos são suficientes para fazer o caso avançar. Agora, o tribunal iniciará a ação penal que poderá condenar ou absolver o ex-presidente e os demais acusados.

Cármen Lúcia também votou a favor do recebimento da denúncia. Segundo a ministra, "seria prematuro não receber" a denúncia da PGR. Cármen afirmou que há materialidade nas informações apresentadas pela Procuradoria-Geral.

Zanin, presidente da Primeira Turma, encerrou a votação, seguindo o voto de Moraes. O magistrado concordou com a ministra Cármen Lúcia e disse haver materialidade na denúncia.

Há sim uma série de elementos a amparar a denúncia que estamos a analisar. Longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delaçao premiada, o que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, materiais que dão amparo aquilo que foi apresentado pela acusação. Cristiano Zanin

Com o fim dos votos, a Primeira Turma foi unânime em aceitar a denúncia. Com isso, o ex-presidente Bolsonaro e mais sete aliados se tornaram réus numa ação penal por tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro não compareceu à nova sessão. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) postou uma foto com Bolsonaro e disse que eles oraram juntos nesta manhã. O ex-presidente assiste ao julgamento que pode torná-lo réu ao lado do filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Durante seu voto, Moraes exibiu imagens violentas do 8/1. Os vídeos mostram manifestantes golpistas invadindo os prédios dos Três Poderes, em Brasília. As cenas que compõem o vídeo são de veículos da imprensa.

Esse viés de positividade faz com que nós, aos poucos, relativizemos isso e esqueçamos que não houve um domingo no parque. Absolutamente ninguém lá estava passeando. Alexandre de Moraes

As defesas dos acusados reclamaram que o vídeo não está nos autos. Apesar das imagens serem da imprensa, os advogados disseram que "tudo que for exibido no tribunal precisa estar nos autos".

Com a aceitação da denúncia, será aberta uma ação penal. Somente ao final dessa ação penal, depois de serem ouvidas todas as testemunhas e todos os réus, é que o ex-presidente pode ser eventualmente condenado e preso.