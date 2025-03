UE diz ao público para guardar suprimentos de emergência para 72 horas

BRUXELAS (Reuters) - A Europa deve aumentar a estocagem de equipamentos críticos e incentivar o público a manter suprimentos suficientes para pelo menos 72 horas em caso de emergências, disse a Comissão Europeia nesta quarta-feira.

A Comissão disse em sua nova Estratégia de Preparação da UE que o bloco estava se preparando para riscos, incluindo desastres naturais, ataques cibernéticos e crises geopolíticas, incluindo a possibilidade de agressão armada contra os países da UE.

"As famílias que vivem em zonas de inundação devem saber o que fazer quando as águas sobem. Os sistemas de alerta precoce podem evitar que as regiões atingidas por incêndios florestais percam um tempo precioso", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado.

A estratégia se concentra na melhoria dos sistemas de alerta precoce, garantindo a continuidade de serviços essenciais, como saúde e água potável, e ajudando os cidadãos a se prepararem para responder a crises.

Hadja Lahbib, a comissária europeia responsável pela preparação e gerenciamento de crises, disse que as preocupações diferem em todo o bloco, mas que todos os cidadãos devem se esforçar para estar preparados para emergências.

"Pronto para qualquer coisa -- esse deve ser nosso novo estilo de vida europeu", disse ela em um post no X.

A Comissão agora "desenvolverá diretrizes para alcançar uma autossuficiência da população de no mínimo 72 horas", de acordo com o plano de ação da nova estratégia.

Em um vídeo postado nas mídias sociais, Lahbib listou itens importantes para sobreviver 72 horas em uma crise, desde comida e água até lanterna, carregador portátil, rádio, dinheiro e medicamentos.

(Reportagem de Lili Bayer)