Trump não elogiou Lula nem negou dar asilo a Bolsonaro

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que Donald Trump, presidente dos EUA, chamou Lula de "um dos maiores estadistas do mundo" e disse não conhecer Jair Bolsonaro e que nem lhe daria asilo político.

As peças desinformativas compartilham o trecho de um vídeo antigo de Trump, no qual foi inserida uma narração que não condiz com quaisquer declarações reais do presidente norte-americano.

O que diz o post

A publicação contém a seguinte mensagem: "Lula é manchete nos estados unidos Donald Trump reconhece apenas Lula como presidente do Brasil, notícia foi destaque nos jornais".

Abaixo, há um vídeo com cenas de Trump falando e, a seguir, imagens de uma estação de esqui. Um narrador lista supostos comentários positivos feitos por Trump sobre Lula, como "reconhecê-lo como presidente eleito", o desejo de "se unir a ele para fortalecer o comércio" entre os dois países e que Lula "é um dos maiores estadistas que esse mundo tem".

O narrador ainda traz supostas críticas de Trump a Bolsonaro, a quem disse "não o conhecer" e que "não daria asilo para ninguém". As declarações atribuídas ao presidente norte-americano teriam sido feitas durante um discurso na Califórnia no último sábado.

Por que é falso

Vídeo original de Trump é de 2019 e não cita Lula ou Bolsonaro. Em uma busca reversa, nota-se que as cenas de Trump utilizadas nas peças desinformativas foram registradas em junho de 2019, durante encontro com o presidente russo Vladimir Putin na cidade japonesa de Osaka e que precedeu a reunião da cúpula do G20 (aqui e abaixo). Trump ironicamente pediu a Putin para que seu governo não interferisse nas eleições norte-americanas (aqui). Na época, o republicano exercia seu primeiro mandato como presidente e concorreu à reeleição, sendo posteriormente derrotado pelo democrata Joe Biden. Durante o encontro com Putin, Trump não fez qualquer menção a Brasil, Lula ou Bolsonaro.

Fundo de imagem original de Trump foi trocado. Alguns elementos do vídeo utilizado pelo conteúdo desinformativo permitem afirmar que se trata da mesma cena citada acima, como a gravata e o pin da bandeira norte-americana usados por Trump. Nota-se também que o fundo da imagem original, com uma parede branca e uma bandeira dos EUA, foi alterado na peça enganosa, que exibe uma estação de esqui.

Não há registro de que Trump falou de Lula ou Bolsonaro recentemente. O UOL Confere pesquisou o site da Casa Branca (aqui e aqui) e o perfil de Trump no X (antigo Twitter) (aqui e aqui) e não encontrou qualquer menção recente feita pelo presidente dos EUA sobre Lula ou Bolsonaro, ainda mais com o conteúdo compartilhado pelas peças enganosas.

Imprensa dos EUA não deu destaque a Lula ou a supostas falas de Trump. Em uma busca no Google (aqui), não há qualquer menção tanto na imprensa norte-americana como na brasileira sobre as supostas declarações de Trump a respeito de Lula e Bolsonaro.

Trump conhece Bolsonaro. Há uma série de encontros registrados entre os dois, contrariando o argumento usado pelos posts desinformativos de que Trump não conhece Bolsonaro. Um deles aconteceu na própria cúpula do G20 em 2019 no Japão (aqui e abaixo). Na ocasião, Trump chamou o então presidente do Brasil de "homem especial" (aqui). Em 2020, Bolsonaro participou de um jantar com Trump na Casa Branca (aqui).

Governo Trump trava guerra tarifária contra o Brasil. Diferentemente do que dizem as peças desinformativas, Trump não se mostra tão disposto a fortalecer as relações comerciais com o Brasil. O presidente dos EUA anunciou uma taxação de 25% sobre a importação de aço e alumínio, afetando diretamente as exportações brasileiras (aqui). Lula rebateu e disse que haverá reciprocidade do Brasil em taxar produtos para os EUA (aqui). Desde então, membros dos dois governos conversam sobre as taxações e tentam chegar a um acordo (aqui).

