Trump assina decreto exigindo prova de cidadania norte-americana para votar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto na terça-feira que exige que os eleitores provem que são cidadãos dos EUA e tenta impedir que os Estados contem as cédulas recebidas pelo correio após o dia da eleição.

O decreto abrangente também tenta retirar o financiamento federal dos Estados que não cumprirem as exigências.

Trump há muito tempo questiona o sistema eleitoral dos EUA e continua a alegar falsamente que sua derrota em 2020 para o presidente democrata Joe Biden foi resultado de uma fraude generalizada. O presidente e seus aliados republicanos também fizeram alegações infundadas sobre o voto generalizado de não cidadãos, o que é ilegal e raramente ocorre.

No ano passado, a Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou um projeto de lei que proibiria os não cidadãos de se registrarem para votar em eleições federais, uma prática que já é ilegal. O projeto não foi aprovado no Senado, que na época era controlado pelos democratas.

O decreto da Casa Branca busca atingir objetivos semelhantes. Grupos de defesa do direitos ao voto argumentaram que, assim como a Safeguard American Voter Eligibility Act (Lei de Salvaguarda da Elegibilidade do Eleitor Americano), que não se tornou lei, ela privaria os eleitores, especialmente as pessoas de cor, que não têm acesso a passaportes ou outros documentos de identificação necessários.

"Temos que endireitar nossas eleições", disse Trump na terça-feira ao assinar o decreto na Casa Branca. "Este país está tão doente por causa das eleições, das eleições falsas e das eleições ruins, que vamos resolver isso de uma forma ou de outra."

É provável que o decreto enfrente contestações legais.

"Esse é um ataque flagrante à democracia e uma tomada de poder autoritária", disse Lisa Gilbert, copresidente do grupo de defesa Public Citizen.

Nos últimos anos, os republicanos tentaram impor mais restrições ao voto, enquanto os democratas tentaram facilitar a votação apoiando o acesso às cédulas pelo correio e as oportunidades de votação antecipada.

A Public Citizen observou que cerca de 146 milhões de norte-americanos não têm passaporte, e a pesquisa do Brennan Center mostrou que 9% dos cidadãos norte-americanos que estão aptos a votar, ou 21,3 milhões de pessoas, não têm prova de cidadania "prontamente disponível".

De acordo com a legislação dos EUA, o secretário de Estado dos EUA pode cancelar unilateralmente os passaportes se determinar que eles foram "obtidos de forma ilegal, fraudulenta ou errônea" ou criados por meio de ilegalidade ou fraude.

A Casa Branca argumentou que o decreto de Trump impediria que cidadãos estrangeiros interferissem nas eleições dos EUA. De acordo com a nova diretriz, os eleitores receberiam uma pergunta sobre cidadania no formulário de votação federal pela primeira vez.

"Os fundos federais relacionados às eleições serão condicionados ao cumprimento, por parte dos Estados, das medidas de integridade estabelecidas pela lei federal, incluindo a exigência de que os Estados usem o formulário nacional de registro de eleitores pelo correio, que agora exigirá prova de cidadania", disse um informativo da Casa Branca sobre a ordem.

O decreto criticou as políticas que permitem que as cédulas de correio cheguem e sejam contadas após o dia da eleição. O decreto dizia que a política de Trump é "exigir que os votos sejam lançados e recebidos até a data da eleição estabelecida em lei".

De acordo com a National Conference of State Legislatures (Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais), 18 Estados, Porto Rico, Ilhas Virgens e Washington, D.C., contam as cédulas com carimbo de postagem no dia da eleição ou antes, independentemente de quando elas chegarem.

O decreto de Trump também exige que o secretário de Segurança Interna garanta que os Estados tenham acesso a sistemas que verifiquem a cidadania ou o status de imigração das pessoas que se registram para votar.

O documento também instrui o Departamento de Segurança Interna e um administrador do Departamento de Eficiência Governamental, administrado por Elon Musk, a analisar as listas de registro de eleitores dos Estados, usando uma intimação, se necessário, para garantir que estejam de acordo com as exigências federais.

O Comitê Nacional Republicano disse na terça-feira que havia solicitado registros públicos de 48 Estados e de Washington, D.C., para verificar como eles mantêm suas listas de registro de eleitores.

"Os eleitores têm o direito de saber que seus Estados estão mantendo adequadamente as listas de eleitores e agindo rapidamente para limpar as listas de registro de eleitores, removendo os eleitores inelegíveis", disse o presidente do RNC, Michael Whatley, em um comunicado.