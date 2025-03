Técnico do Barcelona confirma que Raphinha não enfrentará Osasuna

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou nesta quarta-feira (26) que o atacante brasileiro Raphinha e o zagueiro uruguaio Ronald Araújo estão fora do jogo contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, na quinta-feira.

"Raphinha e Araújo não jogarão, não farão parte da equipe. Eles têm um voo longo e não é uma situação ideal. Primeiro precisam se recuperar e treinar. Vamos ver o que acontece para o domingo, declarou Flick em entrevista coletiva.

O jogo entre Barcelona e Osasuna deveria ter sido disputado no dia 8 de março e foi adiado devido à morte do médico do clube catalão Carles Miñarro horas antes. A data não agradou ao Barça, que sabia que não poderia contar com os jogadores sul-americanos por seus compromissos com suas seleções.

Raphinha jogou os 90 minutos na vitória do Brasil sobre a Colômbia (2 a 1) na semana passada e na goleada sofrida diante da Argentina (4 a 1) na terça-feira.

Por sua vez, Araújo foi titular com o Uruguai contra a Argentina (derrota por 1 a 0) e não entrou contra a Bolívia (0 a 0).

Faltando dez rodadas para o final do Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Madrid estão empatados na liderança com 60 pontos, mas os catalães têm um jogo a menos, justamente contra o Osasuna. No domingo, o Barça receberá o Girona.

Flick não quis buscar "desculpas" no calendário sobrecarregado no caso de não conseguir uma vitória sobre o Osasuna, considerando que sua equipe "pode ganhar de qualquer um", mesmo que não esteja com força máxima.

