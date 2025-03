Taxa anual do CPI do Reino Unido desacelera a 2,8% em fevereiro e fica abaixo do esperado

São Paulo 26/03/2025 07h14 A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) do Reino Unido desacelerou para 2,8% em fevereiro, ante 3% em janeiro, segundo pesquisa divulgada pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quarta-feira, 26. O resultado de fevereiro ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 3%. Na comparação mensal, o CPI subiu 0,4% em fevereiro ante janeiro. Neste caso, o consenso da FactSet era de alta um pouco maior, de 0,5%. O núcleo do CPI britânico, que desconsidera os preços de alimentos e energia, avançou 0,4% em fevereiro ante janeiro e teve aumento de 3,5% no confronto anual, informou o ONS.