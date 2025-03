Tarifas podem desencadear inflação mais persistente, diz presidente do Fed de St. Louis

Por Howard Schneider

(Reuters) - Os riscos de que a inflação dos Estados Unidos fique acima da meta de 2% do Federal Reserve ou até mesmo suba ainda mais no curto prazo cresceram, com o aumento dos tarifas de importação possivelmente desencadeando pressões mais persistentes sobre os preços, disse o presidente do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, nesta quarta-feira.

Musalem disse que, embora o efeito direto inicial das taxas de importação possa ser de curta duração, ele foi "cauteloso" ao pensar que tudo isso desapareceria sem influenciar a inflação subjacente de uma forma que pode forçar o Fed a reagir.

Se isso elevar as expectativas de inflação e os preços de forma consistente pode até exigir que o Fed considere uma política monetária mais rígida no futuro, disse Musalem, embora essa não seja sua perspectiva base.

"Se a economia continuar forte e a inflação permanecer acima de nossa meta, acredito que a política monetária atual, modestamente restritiva, permanecerá apropriada até que haja confiança de que a inflação esteja convergindo para 2%", disse Musalem em comentários preparados para serem entregues a grupos empresariais.

"Se o mercado de trabalho permanecer resiliente e os efeitos secundários das tarifas se tornarem evidentes, ou se as expectativas de inflação de médio a longo prazo começarem a aumentar a inflação real ou sua persistência, então a política monetária modestamente restritiva será apropriada por mais tempo ou uma política monetária mais restritiva talvez precise ser considerada."

Musalem disse concordar que parte do impacto das tarifas pode ser sentida por meio de ajustes pontuais de preços, mas "eu seria cauteloso ao supor que o impacto dos aumentos de tarifas sobre a inflação será totalmente temporário".

Ele disse que sua equipe estimou que os planos tarifários anunciados até o momento podem elevar a taxa de inflação almejada pelo Fed em mais 1,2 ponto percentual, sendo que mais da metade desse valor se deve a impactos de segunda ordem que podem se mostrar mais persistentes.