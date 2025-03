Tales: Em viagem, Lula finaliza reforma ministerial e deve afastar petistas

Durante sua viagem ao Japão, o presidente Lula (PT) está definindo os últimos detalhes da reforma ministerial, que deve afetar alguns petistas, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News hoje.

Tales apurou que o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) pressiona Lula para que haja mudanças no Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado hoje por Paulo Teixeira (PT).

É muito bom que Lula não esteja comentando o julgamento do Bolsonaro nesse momento. A viagem [ao Japão] foi marcada com antecedência. Não foi uma coincidência, mas ela é boa.

Lula fez essa viagem também de olho na questão interna, que é o Congresso Nacional e a relação com ele. Daí ter levado uma comitiva cheia de políticos. Nessa viagem, ele está definindo a reforma ministerial.

A expectativa das pessoas que têm conversado com Lula é de que haja uma mudança até no PT, especialmente na questão do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O MST está reclamando muito que a reforma agrária está lenta, assim como a definição dos novos assentamentos dos sem-terra. Lula está levando sindicalistas na viagem para discutir esse assunto também. Ele esteve em Minas Gerais tratando desse tema da reforma agrária. Tales Faria, colunista do UOL

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, nas mãos de Wellington Dias (PT), também pode sofrer alterações, segundo o colunista.

Há a expectativa de mudanças nessa área e no Ministério do Desenvolvimento Social. São duas áreas do PT nas quais Lula terá que mexer, mas não necessariamente para oferecê-las ao centrão. Por isso ele levou Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, além dos presidentes da Câmara [Hugo Motta] e do Senado [Davi Alcolumbre] e os líderes, para discutir a reforma ministerial. Tales Faria, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: