STF nega pedidos de defesas e valida delação de Cid no 1º dia do julgamento

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começou a analisar ontem a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro e mais sete aliados por tentativa de golpe de Estado. Nas primeiras sessões, o STF rejeitou os pedidos das defesas e validou a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Hoje os ministros irão julgar o mérito da denúncia, ou seja, se os denunciados viram réus. Ao todo, os ministros negaram cinco pedidos preliminares das defesas, que contestaram alguns ritos do processo. Quatro pedidos foram rejeitados por unanimidade e houve divergência em um, sobre a competência do STF para julgar o caso. O ministro Luiz Fux opinou que o caso deveria ser julgado pelo plenário e não pela Primeira Turma. O próximo passo agora é a decisão sobre a aceitação da denúncia. Se ela for aceita, Bolsonaro e os demais acusados se tornam réus e se inicia uma ação penal, que decidirá se os réus são culpados ou não pelos crimes e definirá as penas. Saiba como foi o primeiro dia.

Bolsonaro assiste ao julgamento no STF e só bebe água lacrada. O ex-presidente chegou de surpresa ao Supremo Tribunal Federal momentos antes do início do julgamento da denúncia da PGR. Ele se sentou na primeira fila junto de seus advogados e se manteve em silêncio todo o tempo, vendo os cinco ministros decidirem se vão torná-lo réu. A postura diverge da adotada pela militância bolsonarista, que tem adotado uma narrativa bastante combativa, principalmente nas redes sociais. Segundo a colunista do UOL Thais Bilenky, seu advogado e assessor Fabio Wajngarten chegou a oferecer um copo de água ao ex-presidente, mas ele recusou. Momentos depois, Wajngarten voltou com uma garrafa de água lacrada, e ele aceitou. Leia mais.

Denúncia deve ser recebida pelos ministros de forma unânime. O julgamento de Bolsonaro recomeça hoje com os votos que vão definir se o ex-presidente e os aliados serão tornados réus e responderão a ação penal. A expectativa no Supremo é que a denúncia seja recebida de forma unânime pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, e pelos demais integrantes do colegiado, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Eles irão avaliar se a peça apresentada pela Procuradoria-Geral da República se sustenta o suficiente para ser capaz de fazer os acusados responderem a um processo penal. Saiba como será.

Argentina goleia o Brasil em partida das Eliminatórias. No Estádio Monumental de Nuñez lotado, em Buenos Aires, a Argentina fez 4 a 1 na seleção brasileira, que foi dominada durante toda a partida e ouviu "olé" da torcida. Os gols da Argentina foram marcados por Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Simeone. Matheus Cunha fez o de honra do Brasil ainda no primeiro tempo. O clima era tenso antes do jogo por conta de uma entrevista que Raphinha deu a Romário, dias antes, prometendo dar "porrada neles" dentro e fora de campo. Em vez de revidar a promessa, os argentinos nocautearam o Brasil com um futebol envolvente. A derrota aumenta a pressão sobre Dorival Júnior. Apesar de apoiar o técnico publicamente, nos bastidores a CBF entende que o trabalho não tem evoluído de forma satisfatória e pode haver mudança no comando. Saiba como foi a partida.

STF tem maioria para condenar Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. Mesmo com o julgamento suspenso na segunda-feira pelo pedido de vista do ministro Nunes Marques, o ministro Dias Toffoli adiantou o voto dele e, com isso, formou maioria para condenar a deputada federal pela perseguição armada ao jornalista Luan Araújo, em São Paulo, em outubro de 2022. Mesmo condenada, Zambelli só perderá a cadeira na Câmara quando acabar a possibilidade de recurso. No final de janeiro, ela teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por divulgar vídeos questionando o resultado das eleições de 2022. O TRE-SP negou ontem um recurso apresentado por Zambelli contra a cassação, mas o caso ainda precisa ser julgado no TSE. Relembre o caso.

Rússia e Ucrânia aceitam 1º cessar-fogo da guerra, com mediação dos EUA. A trégua passa a valer para o mar Negro, fronteira da guerra que margeia as áreas em conflito, e também para uma lista de alvos no sistema energético de ambos os países. O acordo foi anunciado pelos Estados Unidos e confirmado em Kiev e Moscou. Delegações dos rivais tiveram encontros separados nos últimos dias com americanos na Arábia Saudita, e os países divulgaram comunicados semelhantes sobre o acertado. A trégua no mar Negro, de acordo com os comunicados divulgados, não tem prazo determinado e é o começo de um trabalho "para alcançar uma paz duradoura e durável". Saiba mais.