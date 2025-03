S&P 500 e Nasdaq caem enquanto investidores avaliam perspectivas de tarifas

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice de referência S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta quarta-feira, com os investidores exercendo cautela enquanto aguardam dados econômicos e clareza sobre as novas tarifas dos Estados Unidos que devem entrar em vigor na próxima semana.

O mercado acionário norte-americano teve um breve alívio nas duas últimas sessões, após a indicação do presidente dos EUA, Donald Trump, de que nem todas as tarifas ser]ao aplicadas até o prazo final de 2 de abril, com alguns países podendo receber isenções - embora os detalhes permaneçam indefinidos.

Isso deu uma aparência de estabilidade a Wall Street, com os três principais índices atingindo máximas de duas semanas nesta semana. O S&P subiu mais de 4% desde suas mínimas de meados de março, enquanto o Nasdaq avançou cerca de 6%.

No entanto, a ambiguidade em torno da magnitude das tarifas dos EUA, a probabilidade de medidas retaliatórias por parte dos parceiros comerciais e as possíveis repercussões sobre a economia global e as empresas mantinham os investidores vigilantes.

"O mercado agora está em espera. (A postura mais branda de Trump em relação às tarifas) parece ter dado um alívio temporário", disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,33%, para 42.728,80 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,34%, a 5.757,73 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,98%, para 18.092,63 pontos.

O S&P 500 era pressionado por ações de crescimento. A Tesla caía 3,2%, a Nvidia tinha queda de 3,5% e a Alphabet recuava 1,5%.

O foco principal desta semana será o índice de preços PCE - o indicador de inflação preferido do Federal Reserve - que será divulgado na sexta-feira.

As preocupações com a inflação levaram a confiança do consumidor ao seu nível mais baixo em mais de quatro anos, enquanto analistas disseram que uma queda prolongada na atividade de negociação provavelmente provocará uma onda de cortes de pessoal em Wall Street.