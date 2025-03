'Só espero que a Justiça faça justiça', diz Lula sobre julgamento de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou, nesta quinta-feira (27, data local), em Tóquio, que espera "que a Justiça faça justiça" no julgamento contra seu antecessor Jair Bolsonaro.

"Só espero que a Justiça faça justiça. Se, nos autos do processo, ele [Bolsonaro] for inocente, que seja inocentado. Se ele for culpado, que seja punido", declarou Lula no último dia de sua visita ao Japão.

mas/mr/rpr

© Agence France-Presse