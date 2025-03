Seguradora Generali terá Eric Lundgren como CEO no Brasil

A seguradora Generali nomeou Eric Lundgren para a posição de CEO da operação brasileira, com mandato válido a partir de 1º de abril. Ele sucederá a Andrea Crisanaz, que passará a CEO regional para América Latina e Grécia.

Lundgren tem 25 anos de experiência no setor e passagens por seguradoras como Allianz, Prudential e pela SCOR Brasil Resseguros.

Ele é economista e pós-graduado em finanças pela PUC do Rio de Janeiro, além de ter MBA em administração pela Cranfield School of Management e especialização em M&A na The Wharton School.

"É uma grande oportunidade contribuir para o crescimento do Grupo enquanto reforçamos a missão de desenvolver soluções cada vez mais eficazes e sustentáveis para o mercado", disse o executivo, em nota.

No ano passado, a Generali emitiu R$ 1,975 bilhão em prêmios no mercado brasileiro, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep).

A maior parte das emissões foi em seguro prestamista, vendido com operações de crédito, e seguro de vida.