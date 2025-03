Sabalenka alcança pela 1ª vez as semifinais do WTA 1000 de Miami

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, derrotou nesta terça-feira (25) a chinesa Zheng Qinwen e chegou à sua primeira semifinal do torneio WTA 1000 de Miami.

Sabalenka venceu este duelo noturno com parciais de 6-2 e 7-5 contra Zheng, campeã dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A bielorrussa, que já havia vencido as cinco partidas anteriores contra Zheng, lutará contra a italiana Jasmine Paolini por uma vaga na final, que será disputada no sábado.

Até agora Sabalenka havia fracassado nas duas tentativas de avançar às quartas de final, contra Ashleigh Barty em 2021 e Sorana Cirstea em 2023, num total de sete participações neste torneio.

Na terça-feira, a bicampeã do Aberto da Austrália aproveitou um desempenho instável no saque de Zheng, que teve uma porcentagem de 47% no primeiro serviço e cometeu quatro duplas faltas.

A asiática apresentou um desafio maior num segundo set caótico em que ambas se dividiram em seis quebras consecutivas. Sabalenka cerrou os dentes e com uma última aceleração conseguiu a classificação pela via rápida.

"Estou feliz por ter resistido à pressão no segundo set, quando nenhuma das duas conseguia confirmar seu serviço", comemorou a bielorrussa. "Hoje estávamos as duas num nível incrível. Estou muito feliz por conseguir esta vitória. Que jogo".

