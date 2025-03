Potente e resistente à água: testamos caixa de som com alça do DJ Alok

A caixa de som à prova d'água WAAW Hyperboom 1000, lançada no ano passado e que tem a assinatura do DJ Alok, promete ser uma opção para quem está em busca de som potente, mas não quer correr o risco de ter um aparelho danificado caso ele seja molhado ou exposto à chuva.

O dispositivo possui uma potência máxima de saída do alto-falante de 180 Watts e promete até 12 horas de funcionamento com 50% do volume ligado sem precisar de recarga. Além disso, pode se conectar com até cem outras caixas do modelo Hyperboom 1000 simultaneamente. Mas será que vale a pena? O Guia de Compras UOL testou o aparelho e traz a seguir os principais pontos positivos e de atenção.

O que gostei

Funcionamento do aparelho. Possui uma conexão rápida. Assim que liguei a caixa de som e a busquei no celular pelo Bluetooth, já consegui conectá-la. Ela funciona bem tanto com a conexão por Bluetooth quanto via cabo USB. Também é possível colocar um fone de ouvido na saída que existe na parte de trás do produto.

Resistente à água. A caixa de som possui certificação de proteção IPX7, que indica que ela pode ficar submersa a um metro de profundidade por até 30 minutos. Fiz um teste na piscina, jogando água no aparelho e, mesmo molhado, inclusive nos alto-falantes, ele continuou funcionando normalmente. Então, é uma boa companhia para a beira da piscina ou para levar à praia.

Caixa de som WAAW Hyperboom 1000 funcionou bem mesmo quando molhada Imagem: Rebecca Vettore/Arquivo pessoal

Potência. Além de reforçar os graves das músicas, o dispositivo produz um som muito alto, que pode ser aumentado em até 16 vezes. Ele conta com quatro alto-falantes: dois tweeters e os dois full-range, que juntos proporcionam melhor clareza de graves, médios e agudos durante a reprodução das músicas.

Design. O produto conta com alça emborrachada e luzes de LED que piscam conforme o ritmo da música.

Bateria. Possui uma bateria duradoura, com 7.800 mAh. Em oito horas de teste, com o volume variando entre 25% (com duas vezes o botão de som sendo apertado) e 50% (com quatro vezes o botão de som sendo apertado) a bateria gastou apenas 30%.

Alcance. O alcance da conexão do Bluetooth me surpreendeu. Mesmo com a caixa no quarto, nos fundos da minha casa, que tem 75 m², e o celular na cozinha, que fica na outra ponta, a música continuou tocando normalmente.

Pontos de atenção

Peso. A caixa pesa 7,8 quilos. No meu caso, achei bem complicado transportar o produto de um lugar para o outro.

Preço. A caixa da WAAW fica em uma posição intermediária em comparação com outras concorrentes. É um pouco mais cara que a LG Xboom Go XG8T, mas mais barata do que a JBL Boombox 3.

O que mudou para mim

Realmente, após usar essa caixa de som passei a gostar de ouvir músicas mais altas. É muito potente e, mesmo em um quarto fechado, o som é tocado com clareza.

Para quem é esse produto?

O produto é indicado para quem gosta de fazer festas em casa ou na casa dos amigos, e adora estar em ambientes com som alto.

