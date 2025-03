Reag leva nova empresa para listar na B3, dois meses após fazer IPO reverso

Em menos de dois meses após estrear na B3, a Reag Capital Holding faz novo movimento para listar outra empresa do grupo na bolsa, desta vez a Companhia Brasileira de Serviços Financeiros (Ciabrasf). Nesta quarta-feira tem a cerimônia de estreia dos papéis no Novo Mercado da B3, o segmento da bolsa que reúne as práticas mais elevadas de governança corporativa.

No final de janeiro, a Reag Investimentos estreou na B3 por meio de um "Ipo reverso", quando uma empresa ao invés de fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) para entrar na bolsa, faz a aquisição de uma companhia já listada. Neste caso, o grupo comprou a GetNinjas, que fez seu IPO em 2021, mas depois viu suas ações despencarem mais de 90%, em meio a problemas operacionais e resultados fracos. É de uma cisão dessa operação que a Ciabrasf chega agora à bolsa.

Para entrar na B3, a Reag fez um aumento de capital de R$ 793 milhões e uma série de eventos societários, que culminaram na transformação da GetNinjas na B3 em Reag. Naquelas assembleias, foram aprovadas duas cisões parciais da GetNinjas, uma virou a Reag Trust, que agora foi rebatizada de Ciabrasf, e a outra a Revee, que também pode entrar na B3 pela frente. E foi aprovado também um aumento de capital na Ciabrasf de R$ 421 milhões.

As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Ciabrasf começaram a ser negociados no dia 28 de fevereiro na B3, com o código "ADMF3". Nesta quarta-feira acontece a cerimônia formal para tocar o sino, que será feita pelo CEO da Reag, o empresário João Carlos Mansur, que já foi diretor da WTorre e na época um dos que cuidou do projeto para criar o já icônico Allianz Parque. O grupo Reag foi fundado em 2012 por Mansur. Além da parte de investimentos, o grupo ainda conta com uma seguradora e uma financeira, além de participações em empresas.

A Ciabrasf nasce com mais de 700 fundos administrados e um patrimônio líquido perto dos R$ 240 bilhões. A empresa oferece serviços como administração e custódia de ativos, escrituração, securitização, operações de agente fiduciário e distribuição de produtos financeiros, incluindo atendimento a investidores não residentes.

"O movimento permitirá que a nova companhia tenha maior visibilidade no mercado de capitais e amplie suas oportunidades de captação de recursos para novos investimentos", afirma um comunicado da empresa sobre a listagem da Ciabrasf.