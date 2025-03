Damares, Zucco: os apoiadores que estavam com Bolsonaro após se tornar réu

Do UOL, em São Paulo

Após se tornar réu por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro falou com a imprensa - em uma declaração de mais de 50 minutos, com declarações distorcidas e falsas e ataques ao STF, esquerda e jornalistas - e esteve acompanhado por aliados políticos.

Veja quem estava ao lado de Bolsonaro

Caroline de Toni (PL-SC)

Líder da minoria na Câmara, a deputada federal Caroline de Toni representa o estado de Santa Catarina. Ela ganhou destaque ao liderar a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) no ano passado. Ela também é integrante da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Caroline de Toni (PL-SC) estava com Bolsonaro durante pronunciamento Imagem: Felipe Pereira/UOL

Magno Malta (PL-ES)

Senador reeleito pelo Espírito Santo em 2022, Magno Malta é pastor evangélico e cantor. Ele publicou mensagens de apoio ao ex-presidente nas redes sociais. Integra a CCJ (Constituição, Justiça e Cidadania) e CDH (Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, de Educação e Cultura) no Senado.

Marco Feliciano (PL-SP)

Deputado federal por São Paulo desde 2010, ele é pastor que lidera a Catedral do Avivamento, igreja neopentecostal ligada à Assembleia de Deus. É titular na CCJ (Constituição e Justiça e de Cidadania) e CDHMIR (Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial).

Zucco (PL-RS)

Líder da oposição na Câmara, Zucco prometeu que a bancada adotará medidas de obstrução como forma de protesto. Tenente-coronel do Exército, foi presidente da CPI do MST (Movimento Sem Terra).

Flavio Bolsonaro (PL-RJ)

Segundo filho de Bolsonaro é advogado e atua como senador desde 2019. Foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro.

Jair e Flavio Bolsonaro estavam em frente ao Senado Imagem: Evaristo Sa/AFP

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

É presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara. Deputado federal tem postura crítica ao MST.

Rodolfo Nogueira (PL-MS) esteve ao lado de Jair Bolsonaro na saída do Senado, durante pronunciamento Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

Paulo Amador da Cunha Bueno

Advogado criminalista, é integrante da equipe jurídica que assessora o ex-presidente. Advogado afirma que as defesas não têm acesso a todos os elementos da investigação e considera a denúncia da PGR frágil. Representou o ministro da Educação de Bolsonaro, Milton Ribeiro, em ação criminal por homofobia.

Gilson Machado Neto

Pernambucano, veterinário, empresário e sanfoneiro, o ex-ministro do Turismo é fiel apoiador de Bolsonaro. Foi aos Estados Unidos em novembro de 2024 para acompanhar Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em evento de Donald Trump.

Sargento Gonçalves (PL-RN)

O deputado federal representa o Rio Grande do Norte e é titular em três comissões. São elas: Educação, da Transposição do Rio São Francisco e de Segurança Pública.

João Roma (PL-BA)

Ministro da Cidadania no governo Bolsonaro, João Roma filiou-se ao PL após aliança com o ex-presidente. Eleito deputado federal em 2018, antes disso atuou em cargos públicos no governo de Pernambuco e foi chefe de gabinete da Prefeitura de Salvador (2013-2018).

Damares Alves (PL-DF)

Advogada e pastora, Damares foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Bolsonaro. Antes, assessorava o senador Magno Malta, aliado do presidente.