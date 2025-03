Quais alimentos não devem ficar na geladeira por mais de dois dias?

Alguns alimentos não devem ficar mais de dois dias na geladeira, pois podem perder suas propriedades nutricionais e até se tornar prejudiciais à saúde, tendo em vista que a temperatura interna do refrigerador nem sempre é suficiente para impedir a decomposição, aumentando o risco de contaminação.

Além disso, alimentos guardados por mais de dois dias podem mudar de sabor, textura e qualidade, tornando-se menos agradáveis. Para garantir que os produtos permaneçam frescos e seguros, é importante controlar o tempo de armazenamento e seguir as recomendações de conservação.

Cinco alimentos para se atentar

Imagem: iStock

Em uma entrevista ao jornal El Tiempo, a nutricionista e escritora Blanca García Orea, autora de "Me Diga O Que Você Come e Eu Te Direi Qual Bactéria Você Tem", destacou que alimentos com características específicas, como pH neutro, alta umidade e presença de nutrientes como proteínas e amidos, são mais suscetíveis ao desenvolvimento de microrganismos nocivos à saúde.

Ela explicou que, quando esses alimentos não são armazenados corretamente, como não manter a temperatura ideal ou ultrapassar a data de validade, podem liberar toxinas que causam intoxicação alimentar. Segundo García, alguns itens são mais vulneráveis e não devem ser mantidos na geladeira por mais de dois dias. Entre eles estão:

Peixe cru ou marinado: é altamente perecível e propenso a contaminação por bactérias como Salmonella e Vibrio. Após dois dias, o risco de deterioração e intoxicação alimentar aumenta consideravelmente, mesmo em temperaturas baixas. Arroz: quando o cozido é armazenado por muito tempo, especialmente se foi deixado à temperatura ambiente antes de ser guardado, pode desenvolver Bacillus cereus, uma bactéria que causa intoxicação alimentar. Refrigerá-lo por mais de dois dias pode aumentar o risco. Macarrão: assim como o arroz, o macarrão cozido pode ser contaminado por bactérias, principalmente se não for refrigerado adequadamente. O excesso de umidade favorece o crescimento de micro-organismos, tornando-o impróprio para consumo após dois dias. Ovos cozidos: podem começar a perder sua qualidade nutricional e a sofrer alteração no sabor e na textura após dois dias na geladeira. Além disso, são contaminados se não forem manuseados ou armazenados corretamente. Carne moída crua: tem uma alta superfície exposta, o que a torna vulnerável à contaminação bacteriana, especialmente por Escherichia coli e Salmonella. A deterioração ocorre rapidamente, tornando-a imprópria para consumo se não for cozida ou congelada dentro de dois dias.

Para durar mais na geladeira

A seguir, veja sete dicas importantes para conservar melhor os alimentos na geladeira. Assim, você prolonga a validade de cada item e evita desperdícios.

Após compras em dias quentes, deixe os vegetais crus descansarem à sombra por alguns minutos para esfriar antes de guardá-los. Isso pode evitar rachaduras nas cascas e folhas, impedindo o crescimento de bactérias. Não coloque alimentos quentes na geladeira imediatamente, pois o vapor pode comprometer a refrigeração. Espere que esfriem alguns minutos à temperatura ambiente antes de armazená-los. A carne crua deve ser congelada imediatamente após a compra. Se já tiver ficado alguns dias na geladeira, deve ser cozida antes de ser congelada. Para preservar a qualidade, é recomendável dividir em porções individuais, pois o processo de descongelar e recongelar pode comprometer a textura e o valor nutricional do alimento. Passe um pano úmido em cada fruta antes de armazená-las. Porém, é importante não as lavar antes de guardar, pois isso remove a cera natural que as protege. A lavagem com água deve ser feita apenas na hora de consumir. Folhas precisam ser secas. A água, mesmo em pequenas gotículas, acelera a transferência de frio para as folhas, o que pode queimá-las. Por isso, é essencial secá-las com papel toalha antes de embalá-las da mesma forma (com papel toalha seco) e, em seguida, colocá-las em saquinhos transparentes e virgens para armazená-las na geladeira. Use potes plásticos ou de vidro. O plástico filme usado para embalar queijos e frios nos supermercados é muito frágil e pode sofrer microfissuras ao ser aberto, expondo os alimentos à contaminação por bactérias, mesmo na geladeira. O ideal é descartar esse material e transferir os alimentos para potes plásticos ou de vidro com tampa, garantindo melhor conservação. Congele legumes do jeito certo. O branqueamento é uma técnica de conservação que consiste em mergulhar pedaços descascados de alimentos (cenoura, abobrinha), em água fervente por 3 a 5 minutos e, em seguida, transferi-los para água gelada pelo mesmo tempo. Isso inativa as enzimas que causam a deterioração. Após o branqueamento, os alimentos devem ser armazenados em saquinhos virgens ou potes plásticos e congelados, onde podem durar até seis meses. Quando retirados, podem ser usados da mesma forma que os alimentos frescos.

*Com informações de reportagem publicada em 13/07/2024