Putin quer continuar a guerra, diz Macron após encontro com Zelensky em Paris

Emmanuel Macron recebeu o presidente ucraniano em Paris neste quarta-feira (26). Após seu encontro com Volodymyr Zelensky, o líder francês prometeu uma nova ajuda financeira à Kiev. Macron também acusou a Rússia de tentar reescrever os acordos de cessar-fogo negociados até agora e disse que ainda é cedo para suspender as sanções contra Moscou.

A Rússia quer reescrever os acordos sobre um cessar-fogo na Ucrânia e está demonstrando, por suas ações, seu desejo de continuar a guerra, disse Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky também denunciou novos ataques noturnos russos com "117 drones" explosivos, um "sinal claro" para ele de que Moscou não quer a "paz real", insistiu o líder ucraniano.

Por essa razão, o presidente francês declarou que ainda era "muito cedo" para falar sobre a suspensão das sanções impostas a Moscou após a invasão da Ucrânia, explicando que isso dependeria "da escolha da Rússia de cumprir a lei internacional". O presidente francês pediu à Rússia que aceitasse um cessar-fogo de 30 dias sem "pré-condições".

As declarações são feitas no momento em quem Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre a vontade do adversário de cumprir o acordo de cessar-fogo, anunciado na véspera pelos Estados Unidos.

Ajuda suplementar

Ao lado de Volodymyr Zelensky, Macron anunciou que Paris pretende contribuir com mais € 2 bilhões em ajuda militar para a Ucrânia. O líder francês também ressaltou que vários países europeus estão considerando enviar forças militares para a Ucrânia no caso de um acordo de paz efetivo.

No entanto, o presidente francês garantiu que esta iniciativa terá uma "abordagem pacifista". Segundo Macron, esses contingentes "não iriam para a front", nem teriam a intenção de lutar.

Em Bruxelas, uma porta-voz da União Europeia disse que "a retirada incondicional das forças militares russas de todo o território da Ucrânia seria uma das principais pré-condições para emendar ou suspender as sanções".

(Com AFP)