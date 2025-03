Fed deve manter juros inalterados por período longo em meio à incerteza, diz Kashkari

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta quarta-feira que não tem certeza sobre o efeito das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a economia, com a possibilidade de que elas possam elevar os preços ou desacelerar o crescimento econômico.

Juntas, essas forças são "uma espécie de lavagem", disse ele à Cúpula Econômica da Câmara de Detroit Lakes, o que significa que o Fed deve "ficar onde estamos por um longo período de tempo até que tenhamos clareza".

Os comentários de Kashkari refletem o que parece ser uma visão amplamente difundida no Fed de que não há pressa para cortar a taxa de juros, como o chair do Fed, Jerome Powell, também sinalizou na semana passada, depois que o banco central manteve os juros na faixa de 4,25% a 4,5%.

O otimismo entre famílias e líderes empresariais tem se deteriorado nas últimas semanas, à medida que Trump impõe novas tarifas, suspendendo algumas delas posteriormente, mas também prometendo mais para a próxima semana. Os consumidores e as empresas temem que elas possam levar a mais inflação.

Esses temores foram expostos no evento, onde Kashkari conduziu uma pesquisa eletrônica que mostrou que as palavras-chave que os membros da plateia usam para descrever o que está impulsionando suas perspectivas econômicas são "Trump", "tarifas", "inflação" e "incerteza".

"Algumas das incertezas políticas sobre as quais todos vocês falaram em sua nuvem de palavras estão complicando nossa análise da economia", disse Kashkari.

Segundo ele, a queda na confiança poderia desacelerar os gastos das famílias e das empresas ainda mais do que as tarifas propriamente ditas, que até agora foram apenas parcialmente implementadas.

"Isso me deixa nervoso", disse ele, e quanto mais tempo durar o impacto sobre a confiança, mais significativo será o impacto sobre a atividade econômica.

"A boa notícia é que o impacto na confiança pode ser restaurado rapidamente se houver uma solução para essas incertezas comerciais" por meio de acordos comerciais com outros países, disse ele.

O banco central dos EUA fez muito progresso na redução da inflação, disse Kashkari, mas "temos mais trabalho a fazer" para levar a alta dos preços à meta de 2%.

"O maior desafio para nós agora é terminar o trabalho."

(Por Ann Saphir)