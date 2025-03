Presidente do Fed de Chicago vê juros mais baixos em um ano, mas alerta para incertezas, informa FT

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse esperar que a taxa de juros esteja "um pouco mais baixa" dentro de 12 a 18 meses, mas acrescentou que pode levar mais tempo do que o previsto para o próximo corte devido à incerteza econômica, de acordo com uma entrevista ao Financial Times divulgada nesta quarta-feira.

Goolsbee, que é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto neste ano, disse ao FT que, se os mercados começarem a considerar que a inflação ficará mais alta, ele veria isso como "uma grande área de preocupação" para as decisões de política monetária.

"Minha opinião é que, quando há poeira no ar, "esperar para ver" é a abordagem correta quando se enfrenta incerteza", disse ele ao FT.

As autoridades do Fed mantiveram a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% neste mês e sinalizaram que ainda esperam reduzi-la em algum momento neste ano.

Após a reunião, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atrasarão o progresso na redução da inflação neste ano, mas a hipótese do Fed é que os impactos relacionados às tarifas serão transitórios, passando rapidamente pela economia.

(Por Shubham Kalia em Bengaluru)