Premiê do Canadá promete fundo para impulsionar indústria automobilística caso vença eleição

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse nesta quarta-feira que, caso seu Partido Liberal vença a eleição geral de 28 de abril, seu governo criará um fundo de 2 bilhões de dólares canadenses (US$1,40 bilhão) para aumentar a competitividade do setor automotivo do país.

Carney, falando em uma coletiva de imprensa em Windsor, na província de Ontário, também disse que seu governo trabalhará com a indústria para fabricar mais peças de automóveis no Canadá e limitar o número de peças que cruzam a fronteira com os Estados Unidos durante a produção.

O setor automotivo da América do Norte é altamente integrado, mas agora se vê ameaçado pelas tarifas que o presidente dos EUA, Donald Trump, promete impor.

O premiê, observando que o setor automobilístico sustenta 125.000 empregos diretos e quase outros 500.000 empregos em indústrias relacionadas, disse que o novo fundo protegeria os trabalhadores afetados pelas tarifas.

"Ele fortalecerá toda a cadeia de suprimentos automotiva canadense, desde as matérias-primas até os veículos acabados... construiremos uma rede totalmente canadense para componentes de fabricação automotiva", disse ele.

Quando se trata de comprar veículos para negócios oficiais, um governo liberal se concentrará na compra de automóveis fabricados no Canadá, acrescentou.

(Por David Ljunggren)