Prefeito de BH tem parada cardiorrespiratória, e quadro 'é bastante grave'

Do UOL, em São Paulo

O prefeito afastado de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), sofreu uma parada cardiorrespiratória às 22h de ontem, informou boletim do hospital divulgado na manhã de hoje. Ele foi reanimado, mas respira com aparelhos e precisou de "doses elevadas" de medicamentos.

O que aconteceu

Quadro de saúde de Fuad Noman "é bastante grave". Segundo a equipe médica que cuida do prefeito, ele está com insuficiência renal aguda e entrou em choque cardiogênico —quando o coração não consegue bombear sangue para os outros órgãos.

Ele está internado há 82 dias, desde o início de janeiro. Neste mandato, Fuad ficou apenas três dias na cadeira de prefeito. Desde então, a capital mineira está sendo administrada por Álvaro Damião (União).

Fuad foi diagnosticado com um tipo de câncer, um linfoma não-Hodgkin (LNH), antes do início da disputa pela reeleição, em julho passado. Desde então, passou por uma cirurgia, um tratamento e foi internado quatro vezes por diferentes motivos: dores nas pernas, pneumonia, insuficiência respiratória, sinusite, diarreia, desidratação e sangramento intestinal.

Aos 77 anos, Fuad é o atual prefeito mais velho entre as capitais brasileiras e o mais velho a tomar posse na história de Belo Horizonte. Ele está no comando da prefeitura desde 2022, quando o então prefeito Alexandre Kalil renunciou ao cargo para concorrer ao governo de Minas Gerais.

No ano passado, conseguiu virar a disputa eleitoral e venceu Bruno Engler (PL) no segundo turno. Já com a saúde debilitada, Fuad participou de poucos debates eleitorais.

*Com informações de reportagem publicada em 23/3/25.