Preços do minério de ferro seguem firmes com demanda sazonal da China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta quarta-feira, sustentados pela demanda sazonal pelo ingrediente de fabricação de aço, embora cortes de produção por parte de algumas siderúrgicas chinesas tenham limitado novos ganhos.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,19%, a 780 iuanes (US$107,38) a tonelada.

O minério de ferro de referência de abril na Bolsa de Cingapura avançava 0,61%, a US$102,2 a tonelada.

As principais empresas siderúrgicas produziram 2,75 milhões de toneladas de aço bruto por dia em março até o momento, marcando um aumento mensal de 1,6%, disse a corretora Hexun Futures, citando estatísticas da Associação de Ferro e Aço da China.

Altos-fornos que haviam sido reformados retomaram a produção em março, enquanto a média diária de produção de ferro fundido se recuperou mês a mês, disse a Hexun em nota separada.

Ainda assim, os preços do minério de ferro permaneceram estáveis, apesar de o setor ter entrado na temporada usual de pico de construção, disseram analistas da ANZ, acrescentando que os ganhos foram compensados por sinais de fraqueza no mercado de aço.

A Rizhao Iron & Steel planeja concluir o desmantelamento de quatro altos-fornos de 1.080 metros cúbicos no início de abril, removendo uma produção anual de metal quente de 1,9 milhão de toneladas, de acordo com a consultoria Fubao e uma pessoa familiarizada com o assunto.

A Rizhao Steel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Isso ocorre no momento em que várias siderúrgicas da região de Xinjiang, na China, iniciaram cortes de produção, segundo notícias locais, depois de Pequim ter declarado intenção de reduzir a capacidade em um setor que há muito tempo sofre com excesso de capacidade.

