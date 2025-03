PM que atirou contra estudante e motorista de aplicativo no Rio é indiciado

O policial militar da reserva Carlos Alberto de Jesus, 61, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio por duas tentativas de homicídio contra o motociclista Thiago Marques Gonçalves, 24, e o estudante Igor Melo de Carvalho, 31, no mês passado.

O que aconteceu

A Polícia Civil também pediu à Justiça a prisão do suspeito.

Josilene da Silva Souza, 42, esposa do policial, foi indiciada por falso testemunho majorado. Isso acontece quando o investigado compartilha informações erradas propositalmente para influenciar no processo.

A cabeleireira teve o celular roubado na Penha, zona norte do Rio, às 23h do dia 23 de fevereiro. Duas horas depois, apontou para seu marido dois homens com características semelhantes no mesmo bairro.

Já na madrugada do dia seguinte, o PM emparelhou seu carro à motocicleta pilotada por Thiago. Ele, que trabalhava como motorista por aplicativo, levava Igor para casa depois de ele ter trabalhado na noite de domingo em uma casa de samba no mesmo bairro onde ela foi roubada.

Josilene e Carlos afirmaram à delegada Lorena Gonçalves Lima Rocha que o policial só atirou porque viu Igor tentando sacar uma arma. A suposta arma não foi localizada.

Estudante foi atingido nas costas e perdeu um rim por conta de tiro. Já o motorista por aplicativo não foi atingido pelo disparo, mas se feriu com a queda da moto.