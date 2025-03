Petróleo sobe, impulsionado por reservas nos EUA e diálogos sobre trégua Rússia-Ucrânia

Os preços internacionais do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (26), impulsionados por uma queda surpreendente nas reservas comerciais dos Estados Unidos e pela incerteza sobre um acordo de trégua limitado entre Rússia e Ucrânia.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou em alta de 1,05%, cotado a 73,79 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês subiu 0,94%, fechando a 69,65 dólares.

"O mercado esteve respaldado pelos números favoráveis das reservas da EIA [Agência americana de Informação sobre Energia], que mostraram uma diminuição clara dos inventários de petróleo cru" nos Estados Unidos, explicou à AFP Andy Lipow, analista da Lipow Oil Associates.

As reservas comerciais americanas registraram uma queda surpreendente na semana passada.

Na semana encerrada em 21 de março, estas reservas recuaram em 3,3 milhões de barris, enquanto analistas esperavam uma alta de 2 milhões, segundo o consenso obtido junto ao mercado pela agência Bloomberg.

Os preços também foram impulsionados pelas acusações mútuas, nesta quarta-feira, entre a Ucrânia e a Rússia sobre ações que podem tirar dos trilhos um acordo anunciado na véspera pelos Estados Unidos.

