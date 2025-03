Petrobras registra paralisações de funcionários, sem impacto na produção

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras registrou paralisações de empregados nesta quarta-feira, sem impacto na produção de petróleo ou derivados, informou a companhia em nota, enquanto petroleiros realizam uma greve de advertência de 24 horas em defesa do teletrabalho e de outras reivindicações.

Normalmente, a Petrobras conta com equipes de contingência em movimentos grevistas, reduzindo eventuais impactos em suas operações, principalmente em paralisações de curto prazo.

Em nota, a Federação Única dos Petroleiros (FUP), que convocou a greve, afirmou que o movimento teve "forte adesão", pois milhares de trabalhadores pararam suas atividades, em todo o país.

"A greve de advertência cumpriu seu objetivo de alertar a alta administração da Petrobras no sentido de valorizar a prática de negociações coletivas com os sindicatos, evitando, assim, a implementação de medidas unilaterais que prejudiquem os trabalhadores", disse em nota o diretor da FUP, Paulo Neves, ressaltando que o movimento não tinha como alvo prejudicar a produção, mas sim protestar contra medidas da empresa.

Na quinta-feira, a FUP explicou que a categoria vai se reunir novamente para avaliação do movimento e definição dos próximos passos.

Entre as principais reivindicações dos trabalhadores estão a defesa do teletrabalho com regras negociadas coletivamente, a oposição à redução da remuneração variável dos empregados e a cobrança pela recomposição do efetivo de pessoal.

Em sua nota, a Petrobras afirmou que respeita o direito de manifestação dos empregados e disse que tem mantido diálogo aberto com as entidades sindicais sobre os ajustes ao modelo híbrido de trabalho, que aumentará de dois para três dias na semana o período de trabalho presencial, disse a Petrobras.

"A partir de 7 de abril de 2025, todos os empregados devem cumprir três dias de trabalho presencial na semana. Além disso, a companhia apresentou proposta às entidades sindicais de acordo específico de trabalho para pactuar esse ajuste pelo período de dois anos", disse a empresa.

A Petrobras disse ainda que vem repondo seu efetivo de trabalhadores, tendo convocado mais de 1.900 novos empregados em 2024. A companhia também já anunciou publicamente que irá contratar 1.780 novos empregados ao longo de 2025, oriundos de concurso público de nível técnico.

Sobre o programa de remuneração variável, a companhia afirmou que ele contempla a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), entre outros itens. Segundo a Petrobras, ela negociou com as entidades sindicais um acordo de PLR para o período 2024/2025, "que será cumprido integralmente pela companhia".

